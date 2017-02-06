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15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'e büyük vefa
06.02.2017 15:02:22

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'e büyük vefa

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit için Başbakanlık tarafından gönderilen emanetler Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe tarafından ailesine teslim edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit için Başbakanlık tarafından gönderilen emanetler Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe tarafından ailesine teslim edildi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe; 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan kahramanlar arasında yer alan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesine Başbakanlık tarafından tahsis edilen konut tapusu Kur'an-ı Kerim Türk Bayrağı ve Şeref tablosunu şehidin ailesine teslim etti. Törende konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; "Cennetimizi, Yiğit kızımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Sizler bize onun emanetisiniz. Cenab-ı Hak inşallah bir daha böyle kötü günler bu millete göstermesin. Bu vesile ile kızımızı ve tüm şehirlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ise, "Başbakanlığımız tarafından bizlere ulaştıran emanetleri şehidimizin ailesine teslim ettik. Bizler bu milletin bekası ve ülkemizin yarınları için canını vermekten çekinmeyen kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan sizlerin her zaman yanınızdayız. Biliyoruz ki onların yokluğunu hiçbir şey dolduramaz. 15 Temmuz vatana, millete, bayrağa ve bu ülkenin yarınlarına yapılan en büyük ihanet, o gece canıyla, kanıyla ihanete dur diyen kahramanlarımızın hakkını ödemek imkansızdır. Ama Cennet kızımız ve 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerimizin şahadeti bu memleketin ufkunu açan bir perde oldu elhamdülillah. Rabbim sizlere sabır versin Cennet kızımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Şehit Cennet Yiğit'in Babası Yahya Kemal Yiğit, Anne Huriye Yiğit ve abla Emine Yiğit ise 'Cennet'i' özlediklerini belirterek; "Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet'ti, Allah'ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını biraz da olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi bir nebzede olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe, Baba Yahya Kemal Yiğit ile birlikte Cennet Yiğit'in Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, kendisini şehit eden misket bombasının parçası ve patlamada kullanılamaz hale gelen telefonunun da bulunduğu vitrini inceledi.

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