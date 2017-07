15.07.2017 16:33:02

'15 Temmuz gecesi bütün Meclis Sütçü İmam'dı, Nene Hatun'du'

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz gecesi, darbe girişimi sırasında Meclisi açtığını ve Genel Kurulu topladığını anımsatarak, 'Topyekun, bütün hepimiz, bütün Meclis Sütçü İmam'dı, Nene Hatun'du' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulun açılışında, devleti yıkmak, milleti dağıtmak isteyen hainlerin, işbirlikçi FETÖ mensuplarının yaşattığı meşum 15 Temmuz gecesinin birinci yılında, kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak gayesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için meydanlarda demokrasi nöbetine duran asil millete şükranlarını sunan Kahraman, aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı, gazilere şifalar ve sağlıklı uzun ömürler niyaz etti.

Türkiye'nin, Anayasa'da belirtildiği gibi sosyal; toplumla bütünleşen, laik; her fikre ve inanca hürriyet tanıyan, saygı gösteren, halk hakimiyetine dayalı, hukuk devleti olduğunu vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz günü, millet olarak, her kurum ve kuruluşu ile bir imtihan verdik. Milletin kürsüsü olan Meclisimiz de bir imtihan verdi. Sizlerin içinde bulunduğu 26. Dönem bir darbeyi göğüslemekte üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Alçak darbecilere karşı burada bulunarak, Meclisimizi bombalar ve kurşunlar altında açık tutarak milletin sesinin ne kadar gür olduğunu ve iradesinin pranga kabul etmeyeceğini gösterdi. Karanlık emellerine ulaşmak için her kuruma sinsice sızmış olan hainler, o gece milletimizi, milletin Meclisini hedef aldılar. Üzerimizde saatlerce uçuş yaparak helikopterlerden mermiler, uçaklardan bombalar yağdırdılar, tanklarla kuşattılar. Onlar korkutmaya milletin vekillerini yok etmeye çalıştıkça, 27 milletvekili ile açtığımız Genel Kurulda 107 milletvekili çelikten iradeleriyle kenetlendiler. Ve Meclisimizi hain darbe teşebbüsü sona erdirilinceye kadar açık tuttuk, terk etmedik. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. Biz, o gece her üç parti mensupları suda çırpınmadık. Selamete nasıl ulaşacağımızı konuştuk. Tarih cesareti olmayanın başarısının olmayacağını bize öğretmiştir. Cesaret korkmamak değil, korkuyu yenmektir. Önceki darbe ve muhtıralar karşısında siyasetin dik durmayışının bedelini milletimiz çok ağır ödemiştir."

"Her biri birer Nene Hatun olduğunu gösterdi"

O gece televizyonda darbe teşebbüsünün başladığını görür görmez, başka bir yerden talep olmaksızın derhal Meclisi açma kararını verdiğini aktaran Kahraman, daha sonra milletvekillerini Genel Kurula davet ettiğini ve örnek bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisinden 18'i kadın olmak üzere 81 milletvekili; Cumhuriyet Halk Partisi'nden 16 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden 10 milletvekilinin toplantıya katıldığını anımsatan Kahraman, kadın milletvekillerinin her birinin cesaretleriyle birer Nene Hatun olduğunu gösterdiğini ifade ettti.

Kahraman, "Nene Hatunlar yalnız değil Sütçü İmamlar... Topyekün bütün Meclis Sütçü İmam'dır. Nene Hatundur." ifadesini kullandı.

Bakanların da aynı yüreklilik ve cesaret içinde toplantıya katıldığını dile getiren Kahraman, katip üyeler Başkanlık Divanından yer almak üzere geldiklerinde, kendisinin mevcut siyasi partilerden grup başkanvekillerinin Divanda olmasının daha uygun olacağını söyleyerek Başkanlık Divanına AK Parti'den Mehmet Muş'u, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'i, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ise Erkan Akçay'ı davet ettiğini söyledi.

"İkinci gazilik unvanını hak etmiştir"

O gece üç partinin hazırladığı bildiriyi, Mecliste görüşmelerde bulunan dört partinin imzası ile kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Büyük ihanete karşı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisimize ikinci gazilik unvanını hak ettirmiştir. Mecliste bombanın düştüğü yerlerin, 'Demokrasi Müzesi' ve 'Demokrasi Yolu' olarak düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan milletimizin temsilcilerine bütün milletvekillerimize tekraren teşekkür ediyorum. Bu meşum gecede hain teşebbüsün engellenmesinde en büyük pay, Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın meydana milleti çağırması olmuştur."

"Kendini millete kabul ettirmeyen hiçbir hareket muvaffak olamaz"

"Bir musibet, bin nasihatten evladır." sözünü anımsatan Kahraman, "Artık musibetlerle karşılaşmayacağız. Evelallah karşılaşmayacağız ve bir daha Türkiye darbelerle yüz yüze gelmeyecek. Zira kendini millete kabul ettirmeyen hiçbir hareket muvaffak olamaz. Millette bir demokrasi şuurunun varlığı ve onu özümsediği, ortaya kondu. Darbe teşebbüsü senaryosunu hazırlayan ve teşvik eden bazı mihrakların umutları kursaklarında kalacak. Artık Türkiye'de, hükümet buhranları, kısa süreli hükümetler, hükümet düşürmeler yaşanmayacak. Yeni bir sistem var. Toplum tümüyle demokrasiyi özümsedi. Eline bir bildiri alan, mikrofon başına geçip 'El koydum' diyemeyecek. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Memleketin bir daha böyle günler yaşamamasını dileyen Kahraman, "Ebed müddet olarak devletimiz yaşasın. Kardeşlik şuuru içinde, herkesin fikrini rahatça söyleyebildiği ama asla kavga gürültü olmayan bir Türkiye'de hep birlikte yaşayalım." dedi.