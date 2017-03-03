03.03.2017 11:07:14

15 Temmuz gazisinin yaşam mücadelesi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başına gelen taşla yaralandıktan sonra 4,5 ay yoğun bakımda kalan, doktorların 'yürüyemez' dediği 22 yaşındaki Abdullah Üzgül, sağlığına kavuşuyor- Gazinin babası Birol Üzgül:- 'O gece dışarı çıktığı için asla pişman değiliz, biz de oradaydık, biz ölmeye çıktık. Hiç fark etmez bizim için. Biz çıkmazsak, oğlumuz çıkmazsa kim çıkacak? Asla öyle bir piş

ETEM GEYLAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından yaralandıktan sonra 4,5 ay yoğun bakımda kalan ve doktorların "yürüyemez" dediği Abdullah Üzgül, sağlığına kavuşuyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında başından aldığı darbeyle yaralanan 22 yaşındaki Üzgül, 4,5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

Baba Birol Üzgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Aydın Söke'de vatani görevini yaparken geçen yıl temmuz ayında izinli olarak İstanbul'a geldiğini anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam tankların köprüye giriş yaptığını televizyondan gördüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun yakınında bulunan arkadaşını aradığını kaydeden Birol Üzgül, "Reisimizin evinin orada bir ağabeyimiz oturuyor. Onu aradım. 'Bu tanklar köprüye niye giriş yapıyor?' diye sordum. 'Sıkıntı var, toplanın, reisin evinin önüne gelin.' dedi. Biz de oğlum Abdullah ve Emir'le yeğenlerimizi de alarak evden çıktık." dedi.

Erdoğan'ın evinin önünde beklemeye başladıktan sonra oğlunun arkadaşlarıyla köprüye gittiğini, kendisinin ise orada beklemeye devam ettiğini anlatan Üzgül, şunları kaydetti:

"Sabah köprü teslim alınınca oğlum da oradaymış. Reis evinin önüne konuşma yapmak için geldiğinde, daha sonrasında ilçeleri konvoy halinde geziyorlar. Mustafa Kemal Köprüsü'nün altından geçerken arabaları taş yağmuruna tutuyorlar. Ülkemize ve reisimize karşı kötü sözler söylüyorlar. 'Biz bu darbeyi kazanacağız.' diyerek taş atıyorlar ve attıkları taşlardan biri oğlumun kafasına geliyor. Ondan sonra hastaneye kaldırıyorlar."

Oğlu için doktorların "yürüyemez" dediğini ancak tedavisi tamamlanmamasına karşın iyileşmeye başladığını dile getiren Üzgül, "Başta devletimiz daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın İl Müdürü Selim Bey ve Müdür Yardımcısı Şemsettin Bey'in de desteğiyle hastamızı Acıbadem Maslak Hastanesine aldık ve hastamız, gazimiz orada daha da iyi oldu. İnşallah 3-5 ay içerisinde de daha da belirgin düzelmelerin olacağını söylüyor doktorları. Şuurunda bir şey yok Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın adını biliyor. Çok seneler önce olmuş olayların hepsini hatırlıyor." diye konuştu.

- "Asla pişmanlık duymadık"

Darbe girişiminde sokağa çıktıkları için asla pişmanlık duymadıklarını aktaran Üzgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çıktığı için asla pişman değiliz, biz de oradaydık, biz ölmeye çıktık. Hiç fark etmez bizim için, yani biz çıkmazsak, oğlumuz çıkmazsa kim çıkacak? Asla öyle bir pişmanlık duymadık. Bugün olursa daha farklı çıkarız, o günkü gibi çıkmayız, bunu da buradan söylemek istiyorum. Yani bir daha böyle bir darbe girişimine kalkışacak hainler de bunu bilsinler. Abdullah olmasa, 6 yaşında bir kardeşi daha var, onunla çıkarım. Devletimiz, milletimiz bunu bilsin. Allah da Tayyip Erdoğan ve ekibini başımızdan eksik etmesin. Hainlere de buradan söylemek istiyorum, hepsi akıllı olsun. İlkinde ders aldılar, ikincisinde daha farklı alırlar. Zaten cüret edemezler, milletimizin aslan pençesini gördüler."

Güçlükle konuşabilen Abdullah Üzgül ise darbe yanlılarınca atılan taşın başına isabet ettiğini belirterek, "Hastanede 4,5 ay kadar kaldım, şimdi iyiyim çok şükür. Rehabilitasyon tedavisi gördüm ve bir an önce sağlığıma kavuşup çalışmak ve gezmek istiyorum." ifadelerini kullandı.