21.02.2017 14:03:00

15 Temmuz gazisi hain geceyi anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde içerisinde bulunduğu aracın askeri tank tarafından ezilmesi sonucu yaralanan Sedat Ergün, aynı durumun bugün de gerçekleşmesi halinde yine sokağa çıkacağını söyledi.

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15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde içerisinde bulunduğu aracın askeri tank tarafından ezilmesi sonucu yaralanan Sedat Ergün, aynı durumun bugün de gerçekleşmesi halinde yine sokağa çıkacağını söyledi.15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ve gazi olan Sedat Ergün, o gece yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Kalkışma haberini alır almaz arkadaşıyla birlikte sokağa çıktığını ifade eden Sedat Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine havaalanına gitmeye karar verdiklerini söyledi. Esenler otobanında askerlerin yolu kapattığını ifade eden Sedat Ergün, "15 Temmuz akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine havaalanına gitmek üzere yola çıktık. Atışalanı otobanına çıktığımız gibi tankların yolu kestiğini gördük. Biraz ilerledikten sonra tanklar üzerimize doğru geldi ve aracımızı ezdiler. Gözümü hastanede açtım" dedi."O hainlere fırsat veremezdik"Suriye ve Ortadoğu'yu örnek gösteren Ergün, şöyle konuştu:"O hainlere fırsat vermemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıktık. Zaten evde duramazdık. Suriye'yi, Ortadoğu'yu göz önüne aldığımız zaman dışarı çıkmamak akıl karı değildi. O gün dışarı çıktık, mücadelemizi verdik, bugün de olsa hiç düşünmeden sokağa çıkar ve mücadeleme devam ederim."