12.02.2017 07:41:17

15 Temmuz Gazileri Palandöken'de kayak yaptı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivaline (EYOF) saatler kala doldu taştı. 15 Temmuz Gazileri de kayak yaparak güneşin ve karın tadını çıkardı.

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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivaline (EYOF) saatler kala doldu taştı. 15 Temmuz Gazileri de kayak yaparak güneşin ve karın tadını çıkardı.EYOF'a az bir süre kala Palandökene gelen yerli turistler kayak ve kızak yaparak karın tadını çıkardı. Güneşli bir havada kayak yapan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. EYOF için Erzurum'a gelen 15 Temmuz Gazileri de Palandöken'de kayak yaparak keyifli saatler geçirdi. 15 Temmuz'un en genç Gazilerinden olan 9 yaşındaki Batuhan Çetiner, "O gece hep beraber Vatan Caddesine çıktık. Sonra birden bire koluma kurşun geldi ve yaralandım. Hastaneye gittik kolum 25 gün alçıda kaldı." diye konuştu.EYOF daveti üzerine Erzurum'a geldiklerini belirten Ankara 15 Temmuz Gazileri Derneği Başkanı Ferhat Emre, "15 Temmuz gecesi de reisimizin davetiyle sokaklara çıktık. Bu işgalden ülkemizi kurtardık. Bizler darbeye alışık insanlar değiliz hiç görmedik darbeyi. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini bilmiyorduk. Halk olarak bunun üstesinden gelen. Tankları, topları büyüğümüzle, küçüğümüzle durdurduk. Yaralarımız iyileşti. Çok daha güzel günler gelecek inşallah. Bugün EYOF için davetliyiz." dedi.