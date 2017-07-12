12.07.2017 12:07:06

15 Temmuz etkinliklerini kana bulayacaklardı

Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenecek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerinde eylem arayışı ve hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD ile irtibatlı 10 kişi, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerinde eylem arayışı ve hazırlığında olan IŞİD ile irtibatlı olan kişileri takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak anma etkinliklerinde eylem yapacağı tespit edilen IŞİD'lilere karşı operasyon düzenlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, şahısların ev, iş yeri ve üst aramalarında dijital malzeme, örgütsel kitap, örgütsel doküman, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, MKE yapımı fişek ve şarjör ele geçirildi.