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15 Temmuz Derneği'nin müdahilliği kabul edilmedi
23.02.2017 13:30:46

15 Temmuz Derneği'nin müdahilliği kabul edilmedi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kurulan 15 Temmuz Derneği'nin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden suikast timi davasında müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Müşteki avukatı müdahillik talebini kabul ederken, Savcılık makamı dernek tüzüğünün ve kurucularının incelenmesini istedi. Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirme sonrası oy birliği ile derneğin müdahillik talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kurulan 15 Temmuz Derneği'nin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden suikast timi davasında müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Müşteki avukatı müdahillik talebini kabul ederken, Savcılık makamı dernek tüzüğünün ve kurucularının incelenmesini istedi. Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirme sonrası oy birliği ile derneğin müdahillik talebini reddetti.

Davaya müdahil olmak için başvuru yaptıklarını açıklayan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Çebik, "15 Temmuz Derneği olarak buradayız. Müdahil olmak için buradayız. Bir anlamda sürece mağdurların yanında ve destek olmak için, ayriyeten buradayız. Bu işin hukuki kısmı. Biz burada gönül olarak buradayız. Bu davaların görülüyor olması bizleri mutlu ediyor. Çünkü adaletin bu denli hızlı başlayıp, hızlı sona ermesi bizlerin gönlüne su serpecek. Bizler hak ettiği şekilde cezayı almalarını da bekliyoruz. 15 Temmuz Derneği bu sürecin içinde yer alacak. Nasıl içinde yer alacak. Burada mağduriyetler oluşturmak istiyor bir takım kesim. Burada mağdur olan vatan, millet, burada mağdur olan 247 şehidimiz ve 2 bin 500 yakın gazimiz. Burada mağdur olan biziz. Dolayısı ile biz hiçbir kesimin, hiç bir kişinin bu mağduriyetleri doğurup da kendisine paye alacak, vesile olacak bir hamlenin atılmasını önleyeceğiz. Bu yüzden buradayız. Bu öyle bir örgüt ki, bu hakimlerimizin de işini kolaylaştıracak bir noktada. Bu örgüt yalanı, riyayı, sahterkârlığı son derece iyi bir şekilde yapan, bu noktada çok mahir kişiler. Bunu yapıyorlar ki yalanı da var, riyası da var. Devlet kademelerinde karar verecek çok hızlı yol alıyorlar. Evrakta sahtekârlık, fiili sahtekârlık, bunların hepsini beraber yaşamış olduk. Bu noktaları niye söylüyorum. Bu toplumun da kanayan bir yarasına hem belirtme anlamında, hem de hakimlerimizin daha da işlerini kolaylaştıracak anlamında. Bu örgüt Allah'a değil, FETÖ'ye tapan bir örgüt. Bu cümle zaten bu örgütün her şeyi. Bugün görülen davada da milletin temsilcisi Cumhurbaşkanımızı da öldürmek üzere gelmiş olanların davası. Şu anda 7 tane dava var görülen. Bundan önce Silivri'de idik. Ankara'da Ömer Halisdemir davasına da gitmiş olacağız. Biz Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi ile alakalı nerde ne varsa hepsine müdahil olacağız" dedi.

15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsünde vurularak gazi olan dernek üyesi İlhami Çil, "15 Temmuz gecesi Şahitler Köprüsünde vurularak gazi olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bu milletine sahip çıktığı için, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıktığı için biz de Cumhurbaşkanımızı ilgilendiren böyle bir davada yalnız bırakmamak uğruna buraya gelerek bu davaya müdahil olmak istedik. 15 Temmuz ile ilgili bütün davalara müdahil olacağız ve bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.
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