14.02.2017 15:23:01

'15 Temmuz Demokrasi Zaferi' yarışması birincisine ödül

Tunceli'de '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Özlem Cihan, Vali Osman Kaymak tarafından yarım altın ve kitapla ödüllendirildi.

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Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Özlem Cihan, Vali Osman Kaymak tarafından yarım altın ve kitapla ödüllendirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından "Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konulu liseler arası kompozisyon yarışmasında Tunceli Fen Lisesi öğrencisi Özlem Cihan il birincisi oldu. Cihan'ı makamında kabul ederek tebrik eden Tunceli Valisi Osman Kaymak, öğrenciyi yarım altın ve kitapla ödüllendirdi. Vali Kaymak, "Düzenlenen yarışma ile gençlerin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, milli birlik, demokrasi ve yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetiştirilmeli, demokrasi ve milli irade konularında farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır" dedi.