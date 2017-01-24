SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
15 Temmuz'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgaline ilişkin dava
24.01.2017 18:55:07

15 Temmuz'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgaline ilişkin dava

İSTANBUL (İHA) â€' 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgaline ilişkin davada 8 sanık dinlendi. Davaya yarın devam edilecek.

İSTANBUL (İHA) â€" 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgaline ilişkin davada 8 sanık dinlendi. Davaya yarın devam edilecek.

15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgaline ilişkin 62 sanığın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın bugünkü oturumunda 8 sanığın ifadesi tamamlandı.

Uzman Çavuş sanık Cihat Kucur savunmasında, bölükte kendi işlerini yaparken, üsteğmen Uğurcan Berkhan tarafından çağrıldıklarını belirterek, "11 taburluk mürettebat listesi oluşturulmuş. Zaten bize Suriye'ye, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a gidilebileceği söylendi. Olayın bölgeye yönelik bir denetleme olduğu söylendi. Alarm verilmesi üzerine kıyafetlerini giyerek, tankları hazırladık. Kurmay Yarbay Şakir Çınar bizi çağırana kadar tankların dışarı çıkacağını bilmiyorduk. Biz tankların gösteri için hazırlandığını sanıyorduk. Şakir Çınar tarafından herkes toplandı ve sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi" dedi.

"Yarbay Şakir Çınar tarafından havaya ateş açılması emri verildi"

Kendilerine rastgele silah verildiğini, bölükte bir telaşın olmasının dikkatini çektiğini kaydeden sanık Kucur, "Sabiha Gökçen Havaalanına giden tankların en önündeki tankı kullanıyordum. Havalimanı'na kısa süre kala telsizden Astsubay Recep Özcan tarafından geri çıkmam istendi. Ben de geri çıktım. Sola doğru manevra yaptım. Geri geri gittiğimde önümde kalan tankların ezdiği bariyerlerin üstünden ben de geçtim. Öndeki tank durunca durduk. Tabur komutanı Şakir Çınar, öndeki tanka çıkmaya çalıştı, çıkamayınca bizim tanka gelip bindi. Yaklaşık 5-10 dakika sonra halkın bize doğru geldiğini gördüm. Şakir Çınar tarafından havaya ateş açılması emri verildi, astsubay Recep Özcan 'Halk var yapmayalım' dedi. Bunun üzerine Şakir Çınar bağırdı, hakaret etti, çıkanı vurun gibisinden emir verdi" diye konuştu.

"Maalesef kendi halkını vurmak isteyen bu insan bizim tabur komutanımızdı"

Astsubay Recep Özcan'ın 'Bizim halkımız, bizim milletimiz yapamayız' diye tepki gösterdiğine vurgu yapan sanık Kucur, "Maalesef kendi halkını vurmak isteyen bu insan bizim tabur komutanımızdı. Biz kimseye ateş etmedik. Ben o saatten sonra konuşma duymadım. Havalimanına giderken bir tane bile polis görmedik. Hakimlik sorgumuzda bize niye teslim olmadığımız soruldu. Polis ne zaman geldiyse biz o zaman teslim olduk. Kandırıldığımıza inandık. Güvenerek çıktığımız insanlar bize bunu nasıl yapar hala hayret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan uzman çavuş Gıyasettin Demir de hakkındaki suçlamaları reddederek, havalimanına terör saldırısı olacak diye gittiklerini belirterek, "Amirim ne derse onu yapmak zorundayım, öl derse öleceğim" dedi.

Sanığın evinde Fetullah Gülen'in kitabı bulundu

Savunmasında muhabereci olduğunu ve araç kullanamadığını belirten sanık Fatih Kaya, olay günü telefona bakamadığını söyleyerek, "Her şey bir anda gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanında vatandaşlar toplanmaya başlayınca oradan ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasını tamamlamasıyla birlikte Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, 'Evinde yapılan aramalarda Fetullah Gülen'in kitabı bulunmuş bu konuda ne diyorsunuz?' diye sordu. Sanık Kaya, 'Üniversitede okuyan yeğenim var. Üstünde de adı yazıyormuş zaten. Evde o kitabın olduğundan haberim bile yoktu. FETÖ ile bir alakam yok. Benim burada olmamın tek nedeni Yarbay Şakir Çınar'ın telsiz kullanmayı bilmemesidir. Sadece mandala basıp konuşabilme yeteneği vardı' şeklinde konuştu.

"Eğer o listede olmasaydım ben şu an El Bab'da vatan kahramanı olarak anılacaktım"

Sözleşmeli uzman erbaş sanık Cengiz Gümüş, "Bu mesleği vatanım için, aileme daha mutlu bir yaşam sunabilmek için seçtim. Olay günü denetleme olacağı, Suriye'ye gidilebileceği söyleniyordu. Kıdemli birilerinden duydum bunu. Evli olduğum için Suriye'ye gitmek istemedim. O yüzden adımın da denetleme listeye yazılmasını istemedim ve bunu üstlerime bildirdim. Ancak ne yazık ki listede bir ismin eksik olmasından dolayı benim adımı listeye eklemişler. Darbe girişimi eylemlerine katıldığımız iddia ediliyor. Bizim kışladan çıkmamız için emir verenler, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış biri olduğu için bu işten şüphe duymadım. Yeri geldiğinde bu insanlarla savaşa gideceğim için bu insanlara güvenmek zorundaydım. Hiçbir şekilde elime silah almadım. Bulunduğum tanktan bir tek mühimmat kullanılmamıştır. Eğer o listede olmasaydım ben şu an El Bab'da vatan kahramanı olarak anılacaktım. Darbe gerçekleşseydi ya ben idam edilecektim ya da öldürülecektim. Benim 1 ay önce çocuğum doğdu, yüzünü bir kez gördüm Ben erbaşım ama burada subay, astsubay statüsünde yargılanıyorum" dedi.

Dün 5 sanığın ifadesinin alındığı duruşmanın bugünkü oturumunda da 8 sanık dinlenerek, toplamda 13 sanığın ifadesi tamamlandı. Yarın diğer sanıkların ifadesinin alınmasına devam edilecek.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Hasan Kabze yeni takımını buldu
Hasan Kabze yeni takımını buldu
TFF 1. Lig ekibi Altınordu, bir dönem Galatasaray'da tarih yazan Hasan Kabze'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
24.01.2017 18:56:28
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 artışla 84.207,89 puandan tamamladı.
24.01.2017 18:28:39
Arabadan Osmanlı altınları fışkırdı
Arabadan Osmanlı altınları fışkırdı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araçta çok sayıda Osmanlı altını ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
24.01.2017 18:24:02
3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil satıldı
3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil satıldı
3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil açık arttırmada 5 bin 500 dolara alıcı buldu.
24.01.2017 17:33:36
İtalya'da kurtarma helikopteri düştü
İtalya'da kurtarma helikopteri düştü
İtalya'nın orta kesimlerinde bir arama kurtarma helikopteri düştüğü bildirildi.
24.01.2017 17:28:21
Taksicilerinden ’indi-bindi’ protestosu
Taksicilerinden ’indi-bindi’ protestosu
Atatürk Havalimanı taksicileri, İstanbul’da taksilere getirilen 8 lira 75 kuruş indi bindi parasını protesto etti.Atatürk Havalimanı taksicileri, İstanbul’da taksilere getirilen 8 lira 75 kuruş indi bindi parasını protesto etti.
24.01.2017 17:15:42
Erzurum'da 10 kilo 48 gram eroin ele geçirildi
Erzurum'da 10 kilo 48 gram eroin ele geçirildi
Erzurum'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 10 kilo 48 gram eroin ele geçirildi.
24.01.2017 17:15:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
AK Parti'li eski bakan Başkanlığa bayrak açtı
AK Parti'li eski bakan Başkanlığa bayrak açtı
'Defolup Türkiye'ye gitsinler' sözü seçim kampanyası oldu!
'Defolup Türkiye'ye gitsinler' sözü seçim kampanyası oldu!
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki
Almanya da AB'nin ipini çekti
Almanya da AB'nin ipini çekti
Libya'da artık Rusya var
Libya'da artık Rusya var
'Rusya, ABD’ye füze saldırısı gerçekleştirecek'
'Rusya, ABD’ye füze saldırısı gerçekleştirecek'
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
DHKP-C'liyi FETÖ yaktı
DHKP-C'liyi FETÖ yaktı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları