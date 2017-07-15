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15 Temmuz'da şehitler için koştular
15.07.2017 13:36:38

15 Temmuz'da şehitler için koştular

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 81 ilde olarak gerçekleştirilen '15 Temmuz Destanı Halk Koşusu'nun İstanbul ayağı Eyüp'te gerçekleşti. Vatandaşlar 15 Temmuz'un kahramanları için 15 Temmuz Şehitliği'nden Eyüp Sultan Meydanı'na koştu.

Atletizm Federasyonu(TAF) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Eyüplüler 15 Temmuz şehitlerini anmak için yaklaşık bin kişinin katılımıyla, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği ile Eyüp Sultan Meydanı arasında gerçekleştirilen 'Halk Koşusu'nda bir araya geldi. Maratona katılan her yarışmacıya sertifika verilirken birincilere ise kupa ve madalya verildi. '15 Temmuz Destanı Halk Koşusu'nun birinciler Murat Güneş ve Şilan Ayyıldız madalya ve kupalarını, Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer'in elinden aldı.

Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer 15 Temmuz'u unutmayacaklarını belirterek, ''Bugün 15 Temmuz istiklalimiz ve istikbalimiz için daha büyük enerjiyle çalışmamız gereken bir günün yıldönümündeyiz. Bugün Edirnekapı Şehitliğinden, Eyüp Sultan'a bir koşu düzenliyoruz, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Türkiye Atletizm Federasyonu ve Eyüp Belediyesi'yle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda yapılıyor. Biz de şehitlikle Eyüp Sultan arasındaki mesafede yüzlerce kardeşimizle birlikte inşallah koşacağız. Umarım genç kuşakların hayat koşusu içerisinde 15 Temmuz sonrası özel bir yer tutar çünkü artık hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. Daha çok çalışmamız, koşar adımlarla ilerlememiz, güçlü olmamız lazım'' diye konuştu.

15 Temmuz Destanı Halk Koşusu'nun erkeklerde birincisi Murat Güneş, ''Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Böyle organizasyonlar zor oluyor bu tür zamanlarda, her şey kuralına göre olunca daha güzel oluyor. Şehitlerimizi anarak koşmak bize ayrı bir gururlandırdı. Onların gücüyle, onların ruhuyla koştum ben, bu birinciliği aldım. Çok güzel bir organizasyondu mutlu olduk gerçekten'' ifadelerini kullandı.

Koşunun kadınlar biricisi Şilan Ayyıldız ise ''Ben de bu organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum, öncelikle tüm şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun, onlar için koştuk bugün, elimden geldiğince en iyimi koşmaya çalıştım. Koşarken sürekli aklımda şehitlerimiz vardı, benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Çok güzel bir yarıştı benim için çok anlamlı buldum. Bu organizasyonu gerçekleştiren herkesin emeğine sağlık, her şey için çok teşekkür ederiz'' şeklinde konuştu.


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