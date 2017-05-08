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15 Temmuz'da oğlu ve eşi şehit düşen Nihal Olçok duygusal anlar yaşadı
08.05.2017 17:12:29

15 Temmuz'da oğlu ve eşi şehit düşen Nihal Olçok duygusal anlar yaşadı

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında FETÖ'cü teröristler tarafından açılan ateşle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile eşi Erol Olçok'u yitiren Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediyesinin 'Şehit Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok' anısına yaptırdığı anıt resim uygulamasını inceledi.

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında FETÖ'cü teröristler tarafından açılan ateşle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile eşi Erol Olçok'u yitiren Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediyesinin 'Şehit Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok' anısına yaptırdığı anıt resim uygulamasını inceledi.

Anıt resim uygulamasında 85 metrekarelik duvara 50 litre özel yağlı boya kullanılarak şehit Erol Olçok ile Abdullah Tayyip Olçok'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yer aldıkları temsili resim ve Türk Bayrağına yer verildi. Dört ressamın 20 gün süren çalışması sonucu tamamlanan anıt resim uygulaması büyük ilgi görüyor.

Darbe girişiminde oğlu ve eşini kaybeden Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın daveti üzerine anıt resim uygulamasını inceledi.

Belediye Başkanı Polat, anıt resim uygulaması hakkında Nihal Olçok'a bilgiler aktarırken eşi ve oğlunun resimlerinin yer aldığı özel anıt resim uygulamasını inceleyen Nihal Olçok gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeşilyurt Belediyesinin çok duyarlı ve hassas bir hizmette bulunduğunu ifade eden Nihal Olçok, "Eşimi ve çocuğumu kaybettiğim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk seyahatimi Malatya'ya yaptım, burada sizlerle birlikte olmaktan inanılmaz derecede mutlu oldum. Malatya'ya gelirken Darende'deki Somuncubaba'ya gittim, tüm şehitlerimiz için dua ettim, bu bana çok iyi geldi. Malatya yolculuğuna dualarla başlamaktan büyük bir şeref duydum. Malatya çok güzel bir şehir, insanları şehirden daha güzel, Malatya'yı Malatya yapan güzel insanları, insanların güzelliği toprağına sirayet etmiş. Şahsıma gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının toplumun tamamını derinden etkilediğini sözlerine ekleyen Nihal Olçok, "Eşimi ve çocuğumu bu darbe girişiminde şehit verdim. Onların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimizin Malatya'da bu denli hatırlanması ve unutturmamak adına faaliyetler düzenlenmesi insanlar arasında uzaklık olmadığını gösteriyor. Kalpten kalbe uzanan bir yoldur bu aslında. Bizler hayatımızda hiç görmediğimiz insanlardan dua alıyoruz, destek görüyoruz bu çok güzel bir duygu. Malatya'ya bundan sonra sık sık gelmeyi düşünüyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a bu anlamlı ve bizleri duygulandıran hizmetinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Nihal Olçok'u Malatya'da misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ise ilçenin farklı yerlerindeki bina duvarlarına toplumsal hassasiyeti anlatan anıt resim uygulamalarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinin ön kısmındaki her iki duvarına 15 Temmuz şehitlerini anlatan, istiklal ve istikbal mücadelesini veren kahramanların yer aldığı anıt resim uygulamasının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Polat, "Binanın ön kısmına ilk olarak Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in yer aldığı resim uygulaması yaptık. Ardından binanın diğer tarafına ise 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte hainlerin açtığı ateşle şehit düşen Erol Olçok ağabeyimizin yer aldığı görsel bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkesi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bizler bu konularda duyarlıyız, ülke savunması için canını ortaya koyan kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Amaçlarının 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak ve geleceğe yönelik kalıcı eserler bırakmak olduğunu dile getiren Pola "Bu uygulamalar gelecek nesillerimize vatan ve bayrak sevgisini taşıyacak. İsimlerini yad ettiğimiz, rahmetle andığımız kahramanları yaşatmak ve gelecek nesillerimize; geçmişimizi, tarihimizi en iyi şekilde anlatmak için bu güzel eseri kentimize ve ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat'ta yer aldı.
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