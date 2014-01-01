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15 Temmuz’da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı
15 Temmuz’da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı
Taksim Meydanına yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşülüp onaylanan ve yapılmasının önünde artık bir engel kalmayan Taksim'e yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı.
40 çeşit kuşa bakıyor
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş hobi amaçlı 40 çeşit kuşa bakıyor.
Savunmada yeni güç 'Bora'
Füze teknolojisinde 8 yıldır üzerinde çalışılan ‘Bora’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Kuşların deprem bölgesinden kaçışı görüntülendi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sabah 05.24’te yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, bu kez bölgede gökyüzünü kaplayan kuşlar dikkat çekti.
Vatandaş polise vuran zanlıyı linç etmeye çalıştı
Şehit annesinden hudut kartallarına...
Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde vatani görevlerini yapan Mehmetçiklere, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in annesi Aliye Özekin ve bir grup Fethiyeli kadın tarafından örülen nazar boncuk takılı atkılar gönderildi.
Diriliş Ertuğrul 77.bölüm fragmanı
Cenaze namazı çıkışında kurşun yağdırdı
Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan akrabalarını cenaze namazında gören şahıs, kurşun yağdırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, olayda 3 kişi yaralandı.
Devlet Bahçeli'den sert açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır” dedi.
Taksim'de cami projesine onay
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
Belediye operatörü, çığdan saniyelerle kurtuldu.
Van'ın Başkale İlçesi'nde kar temizleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalıştığı alana çığ düştü.
Marmara Denizi'nin yeni 'hayalet'i
Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli olarak dururken 10 gün önce su almaya başlayan ve batan 'Bereket' adlı kuru yük gemisi kaderine terk edildi.
Konya'da araçlar birbirine girdi!
Konya'da çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Topların içerisine kurulan patlayıcılar
Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.
Kato Dağı eteklerinde eksi 15 derecede kaplıca keyfi
Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde bulunan Zümrüt Kaplıcası ziyaretçi akınına uğruyor.
Çanakkale'de deprem 5 köyde hasara neden oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde Yukarıköy'de çok sayıda ev yıkıldı. 5 köyde hasara neden olan depremde 4 kişi yaralandı. İşte bölgede yaşanan son depremler ve durum.
TSK'dan duygulandıran video
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi youtube kanalından 'Kahraman Mehmetçik!' adlı bir video yayınlandı.
Morgan Freeman’lı reklam filmi Super Bowl'da yayınlandı
Türk Hava Yolları (THY) marka yüzü olarak ünlü oyuncu Morgan Freeman ile çektiği reklam filmi NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl'da yayınlandı. Türk Hava Yollarının reklam filminde rol alan Morgan Freeman’a THY uçağının kabin memurları çay ikram etti.
İstanbul'un can çekişen surları havadan görüntülendi
Turizm merkezi olması gereken İstanbul’un tarihi surları son yıllarda bakımsızlıktan can çekişiyor. Atıl bir halde bırakılarak adeta can çekişen tarihi surların Eyüp Ayvansaray’dan Fatih Yedikule Zindanlarına kadar olan bölümünün harap olmuş hali ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Diriliş Ertuğrul 76.Bölüm Fragmanı
Diriliş Ertuğrul 76.Bölüm fragmanı yayınlandı.
İdlib'de ateşkes ihlalleri devam ediyor
Suriye'nin İdlib kentinde son yarım saatte 5 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildi. Yoğun bombardımanda yaralananlar olduğu belirtiliyor.
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
Motosiklet kazası kask kamerasında
Eyüp'te bir gencin motosikletiyle yaptığı kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Bacağı kırılan ve bir daha motosiklete binmesi yasaklanan genç, diğer motosiklet kullanıcılarını uyarmak için kaza anını sosyal medyada paylaştı.
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