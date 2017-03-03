03.03.2017 11:11:58

'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'

'Şu referandum sürecine bakıyorum da, birçok kişide bir rehavet, ne yapacağını bilememe hali var sanki.. Herkes birbirinin gözünün içine bakıyor. Bir işaret bekliyor... 15 Temmuz’daki, o hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede? Hatta bir şeyler yapmak isteyenler, partilerine sorduklarında “bir bekle”, bakalım, “kendi başınıza hareket etmeyin”, “Ankara’ya bir soralım” havasındalar.. Bakın bu aşırı kategorik, hiyerarşik yapı size hayır getirmez.'

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde "Dost acı söyler" başlıklı bir yazı yazdı. Ak Parti'yi teşkilatlanma ve halka ulaşmak konusunda eleştiren Dilipak şunları yazdı:



SICAK İLİŞKİ YOK

Ne ilçe, ne il, ne de belediye başkanları ya da milletvekillerinin STK'lar ya da şehrin önde gelenleri ile yakın, sıcak, düzenli bir ilişkisi yok.



KÜLLÜK GİBİ MEKANLAR LAZIM...

Eskiden isteyen herhangi biri partiye giderse onu karşılayan buyurun diyen biri bulunurdu. Şimdi randevu almadan gidemezsiniz, gitseniz niye geldin derler.. Gelenin de ya bir “iş”i vardır, ya da bir tayin meselesi. Ya da birbirini şikayet edecektir... Madem parti binasında olmuyor, başkan yardımcılarının, en azından danışmanlardan birinin bulunduğu “Ak Dergahlar” oluşturulabilir. Kitap dergi, sohbet, çay, çorba, yaşlısı-genci ile herkesin buluştuğu bir mekan örgütlenemez mi? Hani şu bizim eski “Küllük” misali..



EVLERİ DOLAŞAN KADIN KOLLARI...

Kadın Kolları ev ev dolaşıyor, ama bu evlere giden hanımlar, makyajlı pahalı ve lüks giyim kuşamı olan insanlar. Lüks arabalarla kenar mahallelerde ev sohbetleri sanıldığı kadar verimli değil. Gelenleri kendilerine benzetmiyorlar. Duygusal bir bağ kuramıyorlar.. Yani o kenar mahalledeki birine “hadi sen de bize katıl” diyemezler.. 15 Temmuzdaki o kamyon kullanan kandın, yanındaki komşusu, Akıncılar'dakiler, o Şehidler Köprüsü'ndeki şalvarlı kadına benzer birileri yok. Oturunca dua da etmiyorlar. Şöyle 3 kez kucaklaşmıyorlar.. Namaz vakti geldiğinde birlikte namaz kılmıyorlar.. Zaten abdest alsalar makyajları bozulur, olmaz! “Ahretlik” dostluklar yok yani.



MENSUP OLAN GENÇLER

Gençler de öyle. Birinin yakını, üniversite mezunu, yakışıklı.. Orada bulunuyorsa ya kendisi için siyasi bir referans, ya da bürokraside iyi bir iş, babasının işinin geleceği için biraz da. Kuşkusuz hepsi böyle değil, ama bunların sayısı da az değil.. Ne yapılacaksa parasını verip birine yaptıracaklar.. Ya da telefon edecekler bu iş olacak. Bunu iş yapmak zannediyorlar.. Gördüğüm kadarı ile gençlik grupları arasında büyük ölçüde bir koordinasyon, senkronizasyon, oryantasyon, optimizasyon yok. Lise gençliği bir alem. Üniversiteliler çok parçalı. Esnafla pek ilgilenen yok. İşçilerle filan da..



BELEDİYE ETKİNLİKLERİ

Mesela belediyelerin kültürel etkinliklerine bakıyorum, rutin.. Ve daha çok şu kadar konuşmacı, şu kadar etkinlik.. Katılımcıların sayısı ne, katılımcıların profili nasıl, ya etkinlikten etkilenme katsayısı ne! Nitelik ve nicelik nasıl, asıl o önemli. Alın bakın aylık programları, görürsünüz. Çoğu plaket, çiçek töreni, fotoğraf ve birkaç satırlık bir haber. Etkinliğin duyurusu kuşe kâğıda, ama anlatılanlar saman kâğıtta bile yer almıyor. Çoğu yerde etkinlik internetten canlı yayınlanmıyor, ayrıca indirilemiyor. “YapıyorMUŞ gibi” yapmaktan vazgeçmemiz gerek..

Tekrar söylüyorum, hepsi böyle değil, ama bunlar az da değil..



AK PARTİ, TEŞKİLATINI GÖZDNE GEÇİRMELİ

AK Parti'nin Nisan sonrası teşkilatını, siyasi kadrolarını, bürokrasisini gözden geçirmesi gerek.. Ben 46 yıldır her gün yazan bir gazeteciyim. TV programları yaptım yıllarca, 65 yayınlanmış kitabım var, bana “Hangi gazetede yazıyordunuz?” diye soran bakanlık basın müşaviri var bugün görev yapan..

...

Her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim, kadın, para, koltuk, güç zaafı olan, kibirli, müfsit ve muhteris, münafık karakterli insanlardan uzak duralım. Onları kampanyalarda öne çıkartırsanız, insanlar sizden uzaklaşır...



REFERANDUM TABANDA HEYECAN OLUŞTURMADI

Şunu da not edelim: Referandum tabanda ciddi bir heyecan uyandırmadı. Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor.. Herkes elini taşın altına koymalı.. Her şeyi partiden, Ankara'dan beklemek yok.. Eğer bu değişiklik beklenen seviyede destek görmezse, birileri için bu saldırılar için cesaret ve umut oluşturacak..