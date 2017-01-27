27.01.2017 23:50:06

15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini darbecilere verdiği yönündeki iddiaya açıklık getirdi...

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yerin bilgisini darbecilere verdi" iddiasına cevap verdi.

Ajanslarda yer alan habere göre; Darbe girişiminin Sahil Güvenlik Komutanlığı ayağına ilişkin açılan davada, Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki Okluk Koyu'na gelip gelmeyeceğini eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan öğrendiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ala, "Cumhuriyet Gazetesinde yer alan Odatv internet sitesine de taşınan 'Okluk Bilgisi Ala'dan' haberi tamamen gerçek dışı ve yalandan ibarettir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız tatilini bahsi geçen Okluk Koyu'nda yapmamıştır. Dolayısıyla gerçekle alakası olmayan bir bilginin tarafımdan herhangi bir kimseyle paylaşılması da söz konusu değildir.

​Ayrıca haberde yer alan dönemin Sahil Güvenlik Komutanı da 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi tarafımdan görevden uzaklaştırılmıştır" diye yazdı.

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