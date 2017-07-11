11.07.2017 15:41:46

15 Temmuz anma etkinlikleri başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında bugün ilk olarak şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da İstanbul Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret eden isimlerdendi.



Etkinlikler kapsamında yurdun dört bir yanında '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergileri açılırken, öğle namazına müteakip de 81 ilde büyük camilerde mevlidi şerif okundu ve yemek verildi.