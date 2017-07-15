15.07.2017 10:43:20

15 Temmuz afişi saldırganları tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğraflarının da bulunduğu afişleri yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında "15 Temmuz kahramanlık destanını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" yazılı şehit Ömer Halisdemir ve tank üzerine çıkmış bir grup vatandaşın fotoğrafının yer aldığı afişlerin parçalandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, S.E., Y.E. ve A.C.G. isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin cep telefonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e ağır küfürler ve hakaret içeren videolar da tespit edildi. 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.