22.02.2017 08:44:27

15 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitler

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, dün, 21 Şubat 2017 tarihinde 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alındığı kaydedildi.Ayrıca; 21 Şubat 2017 saat 13.40'dan itibaren Çukurca'da alınan dinleme ve kestirmeler neticesinde, Para Tepe, Kumru Tepe ve Çukur Tepe hattında, ayrıca Hubi T. Bölgesinde BTÖ mensubu teröristlerin olduğu tespit edildiği belirtilerek, söz konusu bölgeler top ve havanlar ile ateş altına alındığı, bu atışlar neticesinde önce terörist grup içinde sayısı tespit edilemeyen yaralılarının olduğu telsiz konuşmalarına yansıdığı, ardından Mervan ve Mordem kod adlı iki teröristin etkisiz hale getirildiğinin öğrenildiği bildirildi.Öte yandan askeri kaynaklar, son bir haftadır Irak kuzeyi bölgesinde (Özellikle ZAP bölgesi) teröristlerin yoğun bir şekilde yurt içine geçme hazırlığı yaptıkları yönünde bilgiler alındığına dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan keşif faaliyetleri sonucunda, yer ve faaliyetleri tespit edilen teröristlerin Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarınca inlerinde etkisiz hale getirildiğini vurguladı.SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ASILSIZ İDDİALAR YAYMAYA BAŞLADILARYurt içinde genelde sessiz kalarak bahara hazırlık yönünde çalışmalarını sürdüren bölücü terör örgütünün, bölge halkını sosyal medya üzerinden yaydığı asılsız haberlerle kışkırtmaya, tedirgin etmeye, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Güvenlik Kuvvetlerinin halka yardım faaliyetlerini bile tam ters istikamette göstermeye, bu yalanlarının ulusal basında yer almaması nedeniyle de bunu uluslararası bazı basın organlarıyla yaymaya çaba gösterdiği ifade edildi.Benzer zararlı zihniyetin yine benzer yalanları El Bab bölgesinde de "Siviller, vuruldu, siviller ölüyor" haberleriyle ortaya attığına dikkat çeken askeri kaynaklar ; birilerinin El Bab'da DEAŞ'ın sonu yaklaştığı için rahatsız olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ellerinden geldiğince karalamaya çalıştığını vurgulamakta.Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya üzerinde, bu tür yapılan harekatlarda sivil halka karşı gösterdiği hassasiyet kapsamında, hiçbir ülkenin ordusu ile mukayese edilemeyecek seviyede insani ve hassa olduğu vurgulanmakta.