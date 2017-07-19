19.07.2017 12:14:48

15 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

Tokat merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında aralarında askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ülke genelinde 3'ü teğmen ve 19'u astsubay olmak üzere toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan gözaltı kararının Tokat, Ankara, İzmir, Bitlis, Konya, Tekirdağ, Diyarbakır, Kırıkkale, Bursa, Van, Şırnak, Batman, Elazığ, Isparta, Muş illerinde uygulanacağı öğrenildi.