30.01.2017 08:35:56

1461 Trabzonspor Niğde'de buz kesti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği 1461 Trabzonspor'u 1-0 yendi.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği 1461 Trabzonspor'u 1-0 yendi.5 Şubat Şehir Stadyumunda oynan karşılaşmada taraftarın da desteğini arkasına alan Niğde Belediyespor maça iyi başlayan taraf oldu.Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle gitti.Maçın 69. dakikasında Niğde Belediyesporlu İbrahim Alan, rakip defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi. İbrahim Alan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0Karşılaşma Niğde Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Niğde Belediyespor aldığı bu galibiyetle 33 upanla 5. sıraya yükselerek liderle olan puan farkını 10'a indirdi.1461 Trabzonspor ise 23 puanla 14. sıraya geriledi.