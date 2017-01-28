28.01.2017 20:35:03

1461 Trabzonspor'dan maç öncesi anlamlı ziyaret

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzonspor yönetimi ve oyuncuları şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

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Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzonspor yönetimi ve oyuncuları şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.Niğde Belediyespor ile oynayacakları maç öncesi Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığına gelen yöneticiler ve oyuncular, şehidin kabri başında dua okudu.15 Temmuz'da önemli bir görevi üstlenerek ülkenin kaderini değiştirdiğini söyleyen 1461 Trabzospor kulübün idari koordinatörü Serkan Ünver, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:"15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde kahramanca önemli bir görevi üstlenen şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Şehidimizi rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun."Yöneticiler ve oyuncular daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e 51 numaralı kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.