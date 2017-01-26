SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
14 yaşındaki 15 Temmuz gazisi mahkemede hainlerden hesap soracak
26.01.2017 22:50:00

14 yaşındaki 15 Temmuz gazisi mahkemede hainlerden hesap soracak

İstanbul'da 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında yaralanan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, FETÖ'cü hainlerden şikayetçi olduğunu, mahkemede karşı karşıya gelmeleri durumunda, 'Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz?' sorusunu sormak istediğini söyledi.

İstanbul'da 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında yaralanan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, FETÖ'cü hainlerden şikayetçi olduğunu, mahkemede karşı karşıya gelmeleri durumunda, "Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz?" sorusunu sormak istediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Tokat'ta düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıkları olayları anlattı. 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunması ve kum sanatı sanatçısı Veysel Celikdemir tarafından 15 Temmuz temalı kumdan resim gösterisiyle devam etti. Tokat protokolünün yanı sıra vatandaşların programa yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz gazilerinin konuşmalarını dinleyenler duygusal anlar yaşandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı sokağa çıkarak darbecilerin kurşunuyla yaralanan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, Tuzla Orhanlı Gişelerde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bir kolunu kaybeden Üzeyir Civan ile darbe girişimi sırasında tankın egzozunu kıyafetiyle tıkayıp direnişin sembol isimlerinden biri haline gelen Mehmet Şükrü Kıntaş o gece yaşadıklarını anlattı.

"Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz?"

FETÖ terör örgütü mensuplarından şikayetçi olan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, "O gece ben onlarla yüz yüze gelemedim, gelmek isterdim. Ama inşallah mahkemede geleceğim. Onlara şunu söylemek istiyorum: 'Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz?' Şunu hiç unutmasınlar biz onlarla gibi cehaletin babası Ebu Cehil'in torunları değiliz, biz Osmanlı torunlarıyız. Biz Çanakkale çocuklarıyız, biz 21 yaşında cennetle müjdelenen Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız. Yine biz zaferle çıktığımız 15 Temmuz çocuklarıyız. Allah'ın izni ile bizi yıldıramazsınız" dedi.

"Siyasi görüşlerimizde farklı ama hiç birimiz vatan haini olmadık"

Darbe girişimine karşı koyarken kolunu kaybeden Üzeyir Civan ise, o gece darbeci askerleri ikna ederek bu girişimden vazgeçirmek isterken gazi olduğunu kaydetti. Civan, "Bizim kimimiz sağcı, kimimiz solcuyuz. Kimimiz Alevi, kimiz Sünni'yiz. Siyasi görüşlerimizde farklı ama hiç birimiz vatan haini olmadık. Olmayacağız. Verseler dünyaları bu cennet vatanı satmadık, satmayacağız, kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Hepimiz bir gemide yaşıyoruz. Bu gemiye hepimizin sahip çıkması lazım" diye konuştu.

"O sessin Hızır Aleyhisselam olduğuna inanıyorum"

Mehmet Şükrü Kıntaş ise moderatörün, "Darbe girişimi gecesinde tankların egzozlarına kıyafet tıkamalarını nasıl öğrendiniz?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Tankları nasıl durdurabiliriz diye birbirimize sorarken oradan bir ses duyduk. Birisi kalabalığın içerisinden 'Bu tankları egzozsunu kapatırsınız, stop eder' diye bir ses duyduk. Ben o sesin bir tamirci söylemiştir diye düşünüyordum. Çünkü her programda o kişi kimdi çıksın diye söylüyorum ama aradan 7 ay geçti öyle bir kişi yok ortada. Ben bu nedenle o sesin Hızır Aleyhisselam olduğuna inanıyorum. Tank uzmanlarına da sordum, bu konunun herkesin bilebileceği bir konu olmadığını söylediler."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı programın sonunda konuşma yapan Tokat Valisi Cevdet Can, "Bu vatan topraklarında Allah'a kul olacağız, vatana millete bayrağa hizmetkar olacağız. Ben buradan Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Can, konuşmasının ardından sona eren programda şehit yakınlarına ve gazilere Türk bayrağı takdim etti.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli muhalif gruplar ile ŞFC arasında, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde çatışmalar çıktı...
27.01.2017 00:36:12
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, 'Suriye'ye insani erişim izni 2 aşamadan 10 aşamaya çıktı' dedi...
27.01.2017 00:32:52
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi...
27.01.2017 00:30:21
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 'Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım' dedi...
27.01.2017 00:28:19
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, 'Rum tarafı sahiplilik peşinde koştukça Kıbrıs'ta çözüm olmaz' dedi...
27.01.2017 00:26:03
THY bazı seferleri iptal etti
THY bazı seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği belirtildi...
27.01.2017 00:23:32
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
Üsküdar'da 4 katlı bir binada çıkan yangın bölgede paniğe sebep oldu.
26.01.2017 23:24:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları