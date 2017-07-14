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14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri
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14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri
13 Temmuz 2017 Perşembe gazete manşetleri
12 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
Erdoğan ve Yıldırım 15 Temmuz şehitliğine ziyaret
15 Temmuz Şehitleri Anma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ne ziyaret etti.
11 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri
Suriye'de halk PKK'yı protesto etti!
PKK/PYD, dün Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere ateş açtı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Saldırı, bugün protesto edildi. Halep kentinin Mare ilçesinde yerel halk PKK aleyhinde sloganlar attı ve çok önemli bir Türkiye pankartı açtı: 'Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir.'
10 Temmuz 2017 Pazartesi gazete manşetleri
9 Temmuz 2017 Pazar gazete manşetleri
Bugün gazete manşetlerinde neler var?
Hamburg'da G20 protestoları!
G20 zirvesi öncesinde ve helan zirve devam ederken Hamburg sokakları da binlerce protestocuyu ağırlıyor. Polis protestoculara basınçlı su ile müdahale ediyor.
7 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri
Bugün gazete manşetlerinde neler var?
6 Temmuz 2017 Perşembe gazete manşetleri
Bugün gazete manşetlerinde neler var?
5 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
Bugün gazete manşetlerinde neler var?
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