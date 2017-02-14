14.02.2017 12:28:50

14 Şubat'ta sürpriz evlilik teklifi

Aydın'da,ise yıllarında aşık olduğu kız arkadaşını sinemaya davet eden Aykut Akkanat, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırladığı sürprizle 'hayatımın aşkı' dediği Sena Esmer'e evlilik teklifinde bulundu.

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Aydın'da,ise yıllarında aşık olduğu kız arkadaşını sinemaya davet eden Aykut Akkanat, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırladığı sürprizle 'hayatımın aşkı' dediği Sena Esmer'e evlilik teklifinde bulundu.Nazilli ilçesinde yaşayan Aykut Akkanat isimli genç, lise yıllarından bu yana aşık olduğu Sena Esmer isimli kız arkadaşına sinemada sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. 2 hafta süren hazırlıklardan sonra gerçekleşen evlilik teklifi karşısında sevinç gözyaşları döken genç kız 'evet' diyerek mutluluk pozu verdi.Lise yılarından bu yana uyum içinde bir arkadaşlık sürdürdüklerini, zamanla aşka dönüşen birlikteliği 14 Şubat Sevgililer Gününde evlilik teklifiyle daha ileriye taşımak istediği için böyle bir sürpriz hazırladığını belirten 25 yaşındaki Aykut Akkanat, "Lise yıllarından beri kendisini seviyordum. Evlilik teklifinde ne yapabileceğim konusunu internette araştırdıktan sonra sinema seçeneğinde karar kıldım. Yaklaşık 2 hafta süresince bu güne hazırlandım. Yakın arkadaşlarımız da gizlilik içinde yürüttüğümüz sürprize destek verdi. 14 Şubat Sevgililer Gününü bizim için daha anlamlı kılmak için bu tarihi seçtim. Evlilik teklifinde bulunurken oldukça heyecanlandım" diyerek duygularını dile getirdi.Erkek arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Gününde hazırladığı sürpriz evlilik teklifi karşısında önce şaşırdığını, mutluluktan gözlerinin dolduğunu söyleyen 25 yaşındaki Sena Esmer ise, "Bizim tanışmamız 7 yıl önce lise arkadaşlığına dayanıyor. Zamanla birbirimizi sevdik. İnşallah bu sevgimiz evlilik ile sonuçlanacak" diyerek bu mutlu günlerinde yanlarında olan arkadaşlarına teşekkür etti.