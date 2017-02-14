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14 Şubat'ta 23 Çift Melikgazi'de 'Evet' dedi
14.02.2017 15:26:09

14 Şubat'ta 23 Çift Melikgazi'de 'Evet' dedi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Şubat Dünya Sevgililer Gününde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda yoğun bir nikah işlemlerin yaşandığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Şubat Dünya Sevgililer Gününde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda yoğun bir nikah işlemlerin yaşandığını söyledi.

Aile birliği önemli çünkü toplumun temel taşı

14 Şubat Sevgililer Günü olması sebebi ile bugün 23 nikah ile işleminin yerine getirileceğini ve bu mutlu günde bizde ortak olalım diye iki nikah kıyılmasına iştirak ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç "Toplumumuzda değişik günlerde değişik haftalarda değişik yaklaşımlar söz konusu olabilir bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü sevgisiz hiç birşey olmaz insanların birbirini sevmesi birbirlerine saygı göstermesi güzel bir duygu söz konusudur. Toplum sevgi üzerine olursa aile sevgi ve muhabbet ile oluşursa sağlıklı olur. Günlerin hepsi güzel ama gençlerimiz bu güne yoğunluk ve özellikle ilgi duyuyorlar. Bugünde adeta nikahtan nikaha koşuyoruz. Bugün iki nikah törenine iştirak ettik. İlk nikah töreninde Kıranardı Fatih Mahalle muhtarı Recep Çopur'nun kızı Ayşe ile Deniz beyin nikahlarını kıydık. Eşim Necmiye Hanım ile böyle anlamlı bir tören de birlikte olmaktan son derece mutlu olduk.Gençlerimize mutluluklar diliyorum. Sağlıklı, ayakları yere basan, temelleri sağlam olan aileler kurulmasını temenni ediyorum. Birbirimizi sevelim birbirimizi sayalım şiddeti nefreti değil sevgiyi esas kılalım" dedi.

Mutluluklar diliyorum

Evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, toplumun temel taşının aile olduğunu bu anadolu topraklarının hamurunda sağlam ve sevgi ile saygıyla dayalı aile yapısı bulunduğunu sözlerine ekledi.
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