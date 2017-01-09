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14 ilde eğitime kar engeli
09.01.2017 22:12:56

14 ilde eğitime kar engeli

Etkili kar yağışı nedeniyle İstanbul, Çanakkale, Yalova, Tokat, Edirne, Kırklareli, Sinop, Tekirdağ, Ordu, Kocaeli, Kastamonu, Nevşehir, Samsun ile Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Ocak Salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yalova

Yalova'da olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. 

Tokat

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kırklareli

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın da tatil edildi. 

Tekirdağ

Tekirdağ genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitime ara verildiği bildirildi. 

Sinop

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak. 

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

Kocaeli

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. 

Samsun

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Alaçam, Atakum, Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerinde taşımalı eğitimde okula gelemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı, Canik ilçesinde bağlı tüm köy okullarında da yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Nevşehir

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. 

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi. 

Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.


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