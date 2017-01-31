31.01.2017 18:33:00

14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde motosikletle bekleme yapan bir şahsın son zamanlarda iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahsın hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğunu ve kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli T.F.'yi yakalayarak sorguya aldı.13 ayrı iş yerinden ve 1 ikametten hırsızlıkT.F. hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, 13 ayrı iş yerinden ve 1 ikametten 8 adet laptop bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 2 adet televizyon, 1 adet motosiklet ve bin 250 TL para çaldığı tespit edildi. Hırsızlık zanlısı T.F.'nin, çaldığı bilgisayarları Antalya genelindeki bilgisayarcılara sattığı belirlendi. Bilgisayarlar, çalıntı eşyaları satın alan H.C.Ş., O.G., İ.G., T.K., D.U., S.B. ve M.A. isimli şahıslardan temin edilerek muhafaza altına alındı.T.F., sorgusu tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.