18.07.2017 09:04:45

14 askere FETÖ'den gözaltı

Sivas merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 rütbeli asker gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 18 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı.

Sivas merkezli 6 ilde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheli 14 kişi, görev yaptıkları Sivas, Hakkari, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta yakalandı.

Sivas'a getirilen ve Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.