24.07.2017 15:02:09

135 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkent'te bir çekici dorsesinde 135 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ankara Valiliğinden kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yazılı açılamada, Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce istihbari çalışmaların değerlendirilmesi sonucu, Ankara-Konya karayolu istikametinde bir çekicinin durdurulduğu ve çekiciye takılı dorsede yapılan aramada 13 bin 500 karton (135 bin paket) kaçak sigara ele geçirildiğini belirtildi.



Valilik, araç sürücüsü şüpheli C.Ç. hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını ve Cumhuriyet Savcılığına gönderildiğini bildirdi.