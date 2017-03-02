02.03.2017 21:18:41

13 yıldır aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Muş'ta 2004 yılında işlemiş olduğu kasten adam öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Dilovası'nda düzenlenen operasyonda yakalandı.

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Muş'ta 2004 yılında işlemiş olduğu kasten adam öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Dilovası'nda düzenlenen operasyonda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 2004 yılında Muş'ta işlemiş olduğu kasten adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan N.A. için Dilovası ilçesinde bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Dilovası Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda başkasına ait kimlik bilgileriyle çalıştığı tespit edilen N.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A. tutuklandı.