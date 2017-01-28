28.01.2017 21:04:17

13 yaşındaki kız bir elinde silah bir elinde bıçakla intihara kalkıştı

Denizli'de 13 yaşındaki bir kız, eline kurusıkı tabanca ve bıçak alarak çıktığı çatıda intihara kalkıştı. Polis, itfaiye ve komşularının yardımıyla kız çocuğu yaklaşık 1 buçuk saat ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.

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Denizli'de 13 yaşındaki bir kız, eline kurusıkı tabanca ve bıçak alarak çıktığı çatıda intihara kalkıştı. Polis, itfaiye ve komşularının yardımıyla kız çocuğu yaklaşık 1 buçuk saat ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.Olay, saat 16.30'da Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi 3060 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, psikolojik sorunları olan 13 yaşındaki K.B., ailevi sorunları nedeniyle sağ eline kuru sıkı tabanca, sol eline ise ekmek bıçağı alarak iki katlı evinin çatısında intihara kalkıştı. Elindeki kuru sıkı tabanca ile bağırarak şarjörü boşaltmasının ardından, art arda silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve bir ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polisler güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ise şişme branda kurdu. Çevredeki vatandaşlara ve polislere bağıran 13 yaşındaki kız, ara sıra silahı polislere ve kendi başına doğrulttu, çevredeki vatandaşlara bağırdı. Bazı vatandaşların da olayı cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.Ailesi ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen K.B'yi, polisler ikna etmeye çalışsa da, 13 yaşındaki K.B. ikna olmadı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine kızın ikna edilmesi için eski komşuları Sevda S. çağrıldı.Çatıya çıkan Sevda S., kız çocuğunu ikna etmeye çalıştığı sırada polis ekipleri, K.B.'nin iki elini tutarak, silah ve ekmek bıçağını almayı başardı. Çatından indirilen K.B., sağlık kontrolü için hastaneye görülmeye çalışıldığı sırada ambulansta sinir krizi geçirirken, yapılan müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.K.B.'NİN annesi Zübüyde B.'nin sinir krizi geçirmesi üzerine olay yerine ikinci bir ambulans çağrıldı. Bunun üzerine sağlık kontrolü için anne ve kız Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kendisine telefon gelmesinin ardından geldiğini belirten eski komşuları Sevda S., "Önceden komşuları oluyordum, telefonla bilgilendirdi. Çok şükür sağ salim kurtardık. Psikolojik sorunları var, derdinin, sorunun ne olduğunu sordum. Her zaman ki sorunlar olduğunu söyledi. Biraz ılımlaştı. Telefonda beni kıramayacağını bildikleri için, beni aradılar" diye konuştu.K.B.'nin ailesinin ekonomik durumunun iyi olmadığını ve psikolojik sorunları olduğu için böyle davrandığını kaydeden Sevda S., "İş yerini korumak için bulanan bir silah, kuru sıkı bir silah, ondan da korkulacak herhangi bir şey yok. Anne ve babası besihaneye çalışıyor. Aileden biraz sıkıntısı var, biraz kendi psikolojik sorunları olduğu için, her şeyin daha iyisini istiyor, tabi ailesinin buna durumu el verişli değil" ifadelerini kullandı.Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından K.B, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülecek. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.