11.05.2017 12:13:08

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

Kale Grubu ile TÜBİTAK SAGE arasında yüksek performanslı savunma sistemleri geliştirme konusunda ortak çalışmalar yapmak için protokol imzalandı

Havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren Kale Grubu ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında mevcut mühimmatları akıllı bombalara dönüştüren güdüm kitlerinin geliştirilmesini planlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 800 firmanın katılımıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2017) imzalanan anlaşmalar dikkati çekmeye devam ediyor.

Havacılık ve savunma sanayisinde hem yerel hem küresel pek çok önemli projede yer alan Kale Grubu ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ulusal savunma sanayisi kuruluşlarının belirlediği gereksinimleri karşılamak amacıyla araştırma geliştirme çalışmaları yapan TÜBİTAK SAGE arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin'in yanı sıra Kale Grubu adına Başkan Yardımcısı Osman Okyay'ın ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak'ın katıldığı imza töreninde söz konusu protokolle sağlanacak stratejik ortaklık sayesinde mevcut mühimmatları akıllı bombalara dönüştüren güdüm kitlerinin yanı sıra kara ve hava platformlarında yüksek performanslı savunma sistemleri geliştirme konusunda ortak çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

İmza töreninde, birbirlerinin yeteneklerinden yararlanmak için iş birliği yapan iki kuruluşun araştırma geliştirme, pilot üretim, ürün ve üretim hattı kalifikasyonu, yurt içi ve yurt dışı entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleriyle üretim, tanıtım ve pazarlama alanlarında ortak çalışmalar yapacakları ifade edildi.

Yakın zamanda Türkiye'nin milli savaş uçağı projesinde kullanılacak motorların üretiminde İngiliz devi Rolls-Royce ile ortaklık kuracağını açıklayan Kale Grubu, seramik ve yapı kimyasalları sektörlerinde dünyanın önde gelen üreticilerinden. Ürünleri dünya genelinde yaklaşık 100 ülkede 400 noktada tüketicilerle buluşan şirketler topluluğunun yıllık 1 milyar dolar cirosu ve 5 binin üzerinde çalışanı buluyor.

TÜBİTAK SAGE ise ilk milli seyir füzesi olarak geliştirilen Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM), uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran Hassas Güdüm Kiti (HGK), HGK ile kullanıma uyumlu olan Nüfuz Edici Bomba (NEB), uçaktan atılan bombalara güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandıran Kanatlı Güdüm Kiti (KGK), yurt içinde orta ve uzun menzilli güdümsüz topçu roketi silah sistemi ailesinin geliştirilmesi için çalışılan TOROS 230/260 ve yurt içinde ilk defa üretilen ısıl pil projeleriyle dikkati çekiyor.



