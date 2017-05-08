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13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
09.05.2017 13:07:42

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

Başbakan Yıldırım: (2)- 'Uzaya gönderdiğimiz Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularımızla gücümüze güç kattık. Şimdi milli uzay ajansının kurulma aşamasındayız. Yerli haberleşme uydusunu da yine yerli kaynaklarla yapmak için çalışmalara başlamış durumdayız'- '2002'de savunma sanayimizin ihracatı sadece 250 milyon dolar mertebesindeyken, bugün 6 milyar doları bulan bir ciroya erişmiş durumdayız. İhraca

Başbakan Binali Yıldırım, uzaya gönderilen Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularıyla Türkiye'nin gücüne güç kattığını ifade ederek, "Şimdi milli uzay ajansının kurulma aşamasındayız. Yerli haberleşme uydusunu da yine yerli kaynaklarla yapmak için çalışmalara başlamış durumdayız." dedi.

Başbakan Yıldırım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bugün dünyada dostluğu talep edilen, husumetinden de çekinilen, itibarı yüksek bir ülke haline geldiğini, birçok alanda olduğu gibi savunma alanında da gücüne güç katmaya devam ettiğini anlattı.

Savunma alanında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini Milli Savunma Bakanının rakamlarla ifade ettiğini aktaran Yıldırım, "15 yıl önce savunma sanayisinde dışa bağımlılığımız yüzde 80'ler mertebesinde iken bugün bu oran yüzde 40'ların altına düşmüştür. Yerli milli katkı oranı yüzde 60'ın üzerine çıkmıştır. Binden fazla şirket, küçük orta ölçekli işletmeler, araştırma kuruluşları, üniversitelerin katılımıyla yerli ve milli savunma sanayi altyapısı oluşturulmuştur ve çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına 2 firmayla katıldığını ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak. Sektörün cirosu yıldan yıla artıyor. 10 yıl içerisinde 1 milyar liradan 20 milyar lira mertebesine ulaşmış durumda. 2002'de savunma sanayimizin ihracatı sadece 250 milyon dolar mertebesindeyken, bugün 6 milyar doları bulan bir ciroya erişmiş durumdayız. İhracatımız 1,7 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Ar-Ge harcamalarına ayırdığınız pay yıldan yıla artmaya devam ediyor. 1,8 milyardan 20 milyar mertebesine Ar-Ge faaliyetlerini çıkarmış bulunuyoruz. Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personel sayısı da 29 binden 123 bin seviyesine çıkmıştır. Bu teknolojiler, milli ve yerli teknolojiler ancak Ar-Ge ile ve daha fazla teknolojiye yatırım yapmakla mümkün oluyor. Gayri safi milli hasılamızdaki Ar-Ge payı 2002'de yüzde 0,45 mertebesinde iken savunma sanayiinde bu oran yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. Gerçek rakam yüzde 1,06 dır. Hedefimiz gelecek 10 yıl içerisinde en az yüzde 2,30 mertebesine yükseltmektir."

Başbakan Yıldırım, bu yıl tam 460 adet proje üzerinde çalışıldığını ve bunların bütçesinin 123 milyar lira olduğunu hatırlatarak, "Karada güvenlik güçlerimiz için Altay tankı, zırhlı araçlar, milli piyade tüfeği gibi savunma araçlarını başarıyla yaptık ve silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ettik. Bugün hatta zırhlı araçlardan dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacını da karşılar hale geldik. Tanksavarlar, seyir füzeleri, güdümlü roketler artık yerli teknolojiyle üretilir hale geldi." dedi.

Denizlerde Türkiye'nin ilk milli ve yerli savaş gemisi MİLGEM korvetini, amfibi gemileri, denizaltı gemisi ve botlarının inşaatının devam ettiğini ifade eden Yıldırım, bu konudaki dost ve müttefik ülkelerin de taleplerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Savunma sanayisindeki eğitim amaçlı Hürkuş uçağının, ATAK helikopterinin, Barış Kartalı deniz karakol uçaklarının, Anka ve Bayraktar gibi insansız hava araçlarının da savunma sanayi envanteri içerisindeki önemli araçlar haline geldiğini aktaran Yıldırım, "Uzaya gönderdiğimiz Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularımızla gücümüze güç kattık. Şimdi milli uzay ajansının kurulma aşamasındayız. Yerli haberleşme uydusunu da yine yerli kaynaklarla yapmak için çalışmalara başlamış durumdayız." diye konuştu.

(Sürecek)

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