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13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
11.05.2017 12:08:57

13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir:- 'Sektörümüzün önünü görmesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını da uzun vadede planlayıp hayata geçirmekle ilgili gecikmelerin yaşanmaması için uzun soluklu ve geniş kapsamlı siparişlere gitmek istiyoruz'

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Sektörümüzün önünü görmesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını da uzun vadede planlayıp hayata geçirmekle ilgili gecikmelerin yaşanmaması için uzun soluklu ve geniş kapsamlı siparişlere gitmek istiyoruz." dedi.

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2017) kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, Baykar ile "Silahlı Taktik İHA Sistemi Anlaşması", TUSAŞ'la da "HÜRKUŞ-C Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Baykar ile imzalanan anlaşmanın imza töreninde konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, "Bu imzaladığımız aslında küçük bir paket. Jandarma Genel Komutanlığına verilmek üzere 2 sistem 12 adet insansız hava aracımızın (İHA) anlaşmasını imzaladık." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığında bir politika olarak yeni bir anlayışa gitmek istediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün önünü görmesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını da uzun vadede planlayıp hayata geçirmekle ilgili gecikmelerin yaşanmaması için uzun soluklu ve geniş kapsamlı siparişlere gitmek istiyoruz. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan bir kararla da bu sadece 12 adet değil, 120 adede kadar varacak opsiyonlu siparişimiz ve projemiz de önümüzde var. Parça parça gelen imzaların yanında böyle büyük hacimli imzaların atıldığını da göreceğiz. Çalışmaları bir anlamda tamamlanmış durumda... Sadece İHA'lar için değil, sektörün diğer oyuncuları ve diğer ihtiyaçlarımız için de böylesi uzun soluklu siparişlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra bu tür politikaları devam ettireceğiz. Bu, ürün olarak da konunun ilk adımı..."

Baykar Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Bayraktar da anlaşma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı için 2019'da teslim edilmek üzere Bayraktar Taktik 2 Taarruzi İnsansız Hava Aracı imzalarının atıldığını söyledi.

Müsteşarlığın milli ve özgün üretim modeline verdiği öneme değinen Bayraktar, projenin başarıya ulaşması için kendilerine destek verenlere teşekkür etti.


- HÜRKUŞ-C Çerçeve Anlaşması


Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında 12 adet kesin, 12 adet opsiyonlu olmak üzere HÜRKUŞ-C alımının ön imzaları da atıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, HÜRKUŞ-C'nin imza töreninde yaptığı konuşmada da, anlaşmanın önemine dikkati çekerek, iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

TUSAŞ ayrıca, ASELSAN ve ROKETSAN'la da HÜRKUŞ-C'nin mühimmat ve sistemlerinin gerekleri için 2 ayrı anlaşma daha imzaladı.


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