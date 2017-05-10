10.05.2017 17:50:29

13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

TÜBİTAK, IDEF 2017'de savunma alanında çok sayıda iş birliğine imza attı- TÜBİTAK Başkanı Ergin:- 'Biz şirketlerimizin daha çok pazarlama satış ve asıl kara çevirici olan üretim aşamasında öne çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz'

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2017) kapsamında, savunma alanında çok sayıda iş birliğine imza attı.

13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2017) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında Siber Güvenlik ve Ekosisteminin Geliştirilmesi konusunda İşbirliği Protokolü imzalandı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile ASELSAN Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) arasında Aselsan Ölçüm Birimi Geliştirilmesi ve Entegrasyonuna ilişkin İşbirliği Protokolü imza altına alındı.

Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM ile ASELSAN arasında Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) İşbirliği Protokolü ve Air Surveillance Radar Algoritmaları Konusunda İşbirliği Anlaşması imzalandı. TÜBİTAK BİLGEM ile NETAŞ Telekomünikasyon AŞ arasında Siber Güvenlik İşbirliği Protokolüne imza atıldı.

Öte yandan, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ile Telespazio arasında Çok Amaçlı Yer Gözetleme Sistemi Projesi Mutabakat Zaptı imzalandı.

İmzalanan anlaşmaları değerlendiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Savunma sanayi Müsteşarlığıyla güçlerini birleştirerek savunma sanayi sektörüne devlet kurumu olarak destek vermek üzere sözleşmeler imzaladıklarını söyledi.

Ergin, Aselsan ile çok kritik iki teknolojinin yerli üretimine destek vermek için protokoller imzaladıklarına işaret ederek, hava gözetleme radarları konusunda bir teknoloji aktarımının söz konusu olduğunu anlattı.

Ar-Ge yapmanın özel şirketler için çok büyük maliyetler yol açtığını vurgulay+an Ergin, "TÜBİTAK, devlet destekleriyle Ar-Ge yapmakla mükellef olan bir kuruluş. Dolayısıyla biz şirketlerimizin üzerindeki yükü alıp şirketlerimizin daha çok pazarlama satış ve asıl kara çevirici olan üretim aşamasında öne çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki bütün sözleşme ve protokol imzalamaları bu iradeyi kuvvetli bir şekilde gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.