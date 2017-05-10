10.05.2017 16:28:04

13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

STM, Alman ThyssenKrupp Marine Systems ile Endonezya Denizaltı Projesi çerçevesinde iyi niyet anlaşması imzaladı

Türk ve Alman savunma sanayisi şirketleri Endonezya Denizaltı Projesi çerçevesinde iyi niyet anlaşması imzaladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile önde gelen savunma sanayi firmalarından ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) arasında Endonezya Denizaltı Projesine yönelik imzalar, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2017) atıldı.

STM ve TKMS ortaklığıyla yapımına başlanacak olan Endonezya Denizaltı Projesi, Türkiye'nin katıldığı en büyük ve stratejik savunma sanayisi iş birliği projelerinden biri olmaya aday.

Söz konusu proje kapsamında 1 veya 2 denizaltının Türkiye'de inşa edilmesi planlanıyor. Diğer denizaltıların Endonezya'da inşası öngörülüyor. Bu sayede Türkiye'nin Almanya ile uzun yıllardır başarı ile sürdürdüğü ortak denizaltı inşa kabiliyeti Endonezya'nın hizmetine sunulacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat projelerinden biri olmaya aday Endonezya Denizaltı Projesinde nihai iş modeli detaylarının önümüzdeki haftalarda kesinlik kazanması bekleniyor.