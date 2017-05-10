10.05.2017 16:17:56

13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

TÜBİTAK, IDEF 2017'de savunma alanında çok sayıda iş birliğine imza attı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2017) kapsamında, savunma alanında çok sayıda iş birliğine imza attı.

TÜBİTAK SAGE'nin fuar çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile imzaladığı "Çerçeve İşbirliği Protokolü" ile savunma sanayisi alanındaki ihtiyaçlara yönelik her iki kurumun bilgi, birikim ve tecrübelerini bir araya getirmesi amaçlanıyor.

İki kurumun karşılıklı yeteneklerinden yararlanması esasına dayanan protokol kapsamında yürütülecek projeler ile MKEK ile TÜBİTAK SAGE tarafından her türlü enerjik malzeme, kritik malzeme, alt sistem, altyapı, silah ve mühimmat sistemlerinin ortak geliştirilerek TSK envanterine katılması hedefleniyor.

TÜBİTAK SAGE ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, askeri frikaların üretim yeteneği ile TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme yeteneği birleştirilecek. İlk etapta güdüm kitleri üzerinde çalışılması düşünülürken, protokol çerçevesinde mevcut ürünlerin üretimine devam edilmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkarılması ve bunların TSK ve dünya pazarına satılması planlanıyor.

Fuar kapsamında TÜBİTAK BİLGEM'de TUSAŞ ile "Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) İşbirliği Protokolü", Koç Savunma ile "Genel Çerçeve İşbirliği Protokolü" ve ROKETSAN ile "CMOS Fotodedektör Okuma Devresi'nin Geliştirilmesi ve Yaygın Kullanımının Sağlanması İşbirliği Protokol"leri imzalandı.

"CMOS Fotodedektör Okuma Devresi'nin Geliştirilmesi ve Yaygın Kullanımının Sağlanması İşbirliği Protokol"ü çerçevesinde ROKETSAN'ın ürettiği mühimmatlarda BİLGEM'in çip sensörlerinin üretimi ve kullanımına devam edilmesi, GİS İş birliği Protokolü ile BİLGEM GİS'lerinin roketlerde kullanımı amaçlanıyor.



Ek olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve ROKETSAN arasında da bir protokol imzalandı. "Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kompozit Malzeme Geliştirilmesi Protokolü" çerçevesinde roket sanayisinde yerli ürün geliştirilmesi kapsamında ROKETSAN ile yüksek sıcaklığa dayalı roketlerde kullanılan malzeme üreten MAM'ın iş birliği artırılacak.