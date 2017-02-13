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CIA'den Suudi veliahta madalya
PKK'ya götürülmek istenilen 54 adet kalaşnikof dürbünü, 62 adet kalaşnikof silahına monte hamlesi ele geçirildi. (yeniden)
Mardin'de çok sayıda kişi gözaltına alındı
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13 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
13 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya vuran yüzlerce pilot balinanın telef olduğu bildirildi. Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, adanın Altın Körfez bölgesinde karaya oturan 416 balinanın yaklaşık yüzde 70'i telef oldu.
12 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekleri ilk kez göreceksiniz... İşte ordu ordu kullanılan tüfekler!
Mutluluğun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde saklı
Mutluluğun ve huzurun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki 40 ayette saklı. İşte o ayetler...
10 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Futbolcuların çocukluk fotoğrafları
Ünlü futbolcuların çocukluk fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor...
Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hafif şiddetli yağmurlar etkili oluyor. Cumartesi günü ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar beklenirken Pazar ve Pazartesi İstanbul'da yağışların kara dönmesi bekleniyor.
4 büyüklerin yıldızları şimdilerde hangi takımda
Türkiye'nin 4 büyüğü olarak adlandırılan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'un kadrolarında bulunan futbolcular şimdilerde hangi takımda?
9 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi
Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK ile Yüksek Öğretim Kurumu'nda 330 akademisyen ihraç edildi. İşte o akademisyenler...
Derbiye bilet bulamadılar, gece tırmanıp stada girdiler!
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bilet bulamayan iki Beşiktaş taraftarı gece 04.00’te eski açık tribünden tırmanarak stada girdi.
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