24.12.2016 22:30:45

'13 puanın yarısı benim hatamdan kaybedildi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'En başarısız takım biziz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "En başarısız takım biziz. 13 puan değil ama en az yarısı benim hatam yüzünden kaybedildi" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Hatalarımız vardı. Dikine oynarken etkili olduğumuz ataklarımız vardı. Zaman zaman şut tercihlerimiz, attığımız golden daha iyi pozisyonlar varken daha fazla pozisyonları üretmemizi engelledi. Oyunun tamamında üstündük. Savunma anlayışı olarak rakibimiz hücuma çıkarken kontraya uygun oynamaya çalıştılar. Agresif oynadılar anca biz agresif değildik. Topu kaybettiğimizde bütün olarak savunma anlamında eksik oynadık. Rakibin az sayıda atakları kalemizde bitti. Verdiğimiz iki pozisyonda tehlikeliydi. Takımımın ve oyuncularımın savunma anlayışında eksik kaldığını ifade edebilirim" diye konuştu."TRANSFER BENİM GÜNDEMİMDE YOK"Yeni transfer Ryan Babel hakkında gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, "Transfer ile ilgili konuşacak bir şey yok. Gelen olur giden olur. Bütün oyuncular gidebilir, kalan olur. Antrenmanda kim çıkarsa bakarız. Ezbere konuşmak doğru değil. Salı günü kadro içinden 11 yapacağız. Sezon başında geç ve çok transfer yaptık. Onları alıştırmaya çalışırken, yeni oyuncu alınabilir onu da alıştırırız. Benim gündemimde transfer yok antrenmanda oyuncu varsa katkı yapıyorsa oynar. Belki oynar ve belki de oynamaz yani rekabet de olacak. Sahaya çıkan 11 ile oynanır, yedekler ile birlikte 18 kişilik kadro olur sahada. Transferi ben konuşmuyorum. Bu transferi kulüp yapar patron başkandır. Ben öncesinde fikrimi söylerim. Yazılanlar doğru değil. Gidecek olanda gelecek olan da konuşulur. 35 puan ilk yarı itibariyle başarısız sonuçtur bizim için. Biz eksik kaldık biraz. İkinci yarı düzeltmeye çalışacağız. Transfer benim gündemimde yok" açıklamalarında bulundu."PENALTIYI KULLANACAK OLANA CENK KARAR VERİR"Sahada Oğuzhan ve Quaresma arasında geçen penaltı tartışması hakkında yöneltilen soruya deneyimli çalıştırıcı, "Genelde bazen 1-2 oyuncu yazdığımız olur. Genelde Cenk'i yazarım bugün de onu yazdım. Atacak oyuncu olduğu zaman atar. Oyuncu atamadığı zaman penaltıyı atacak oyuncu benden yetkiyi almıştır başkasına verebilir. Ricardo ile Oğuzhan'ın konuştuğu söyleniyor. Ancak penaltıyı kullanacak olana Cenk karar verir" dedi."BOŞLUĞUMUZ YOK"Her oyuncudan memnun olduğunu dile getiren Güneş, "Sahada boşluğumuz yok. Messi'yi alırsak değişir tabi ki. Gitmek isteyen en iyi oyuncumuzda olabilir. Ancak benim yorumlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı."BABEL İLE TANIŞMADIM"Ryan Babel ile tanışmadığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Geldiği zaman görürüz. Elimde olmayan oyuncu ile alakalı konuşmam ben. Talisca düzeldi ve idmanlara başladı. Hafta içerisinde idmanlara sokmadım. Perşembe günü o maçta oynasın dedik. Salı belki oynatırım. Aras da sağlık olarak iyi. Verim olarak hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ"Puanla ilgili 16 maç 48 puan bekliyordum" diyen Şenol Güneş, şöyle devam etti:"Onu yapamadık ve beklentisini yaşıyoruz. Her maçı kazanmak isteyerek sahaya çıktık ancak Fenerbahçe maçında kontrollü oynadık ve diğer geride kalan her maçta kazanmak için oynadık. Şu an başarısızız. Hedefimiz 48 puandı. 35 puan aldık arada 13 puan var. O yarısı benim hatam onu alabilirdim. 6 puan benim yüzümden kayboldu. Oyuncularım elinden geleni sergiledi. Avrupa Kupası maçlarının çok önemli olduğunu söyledim. Mazeretleri söylemek doğru değil. En başarısız takım biziz. 13 puan değil ama en az yarısı benim kaybımdır" dedi.HAKEM YORUMUVideo hakem teknolojisiyle alakalı da "Kullanılabilir" diyen Güneş, "Hakemler ile ilgili konuşmuyorum artık. Kavga unsuru olarak ortaya çıkıyor. Benim fikrimden çok hangi kulübe göreyse öyle kullanılıyor. Ben hakem haksızlık yaptı diyorum örneğin rakip hocası da aynı şeyi söylüyor" ifadelerini kullandı.Geçen hafta alınan Kasımpaşa mağlubiyeti hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Genel olarak o maçta bu maçtan farklı değildi. Yediğimiz golleri ancak öyle atabilirsin. Aslında aynı şey bugün de oldu. Rakip kale yerine kendi kalemize gol atıyoruz. Bazen kalemizi karıştırıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.(Doğan Gündoğdu/İHA)