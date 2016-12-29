29.12.2016 19:14:31

13. madde de kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi kabul edildi

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Anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi kabul edildi.TBMM Anayasa Komisyonunda anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi kabul edildi. 13. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı'na seferberlik, ayaklanma, savaş gibi hallerde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer. TBMM gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir ve olağanüstü hali kaldırılabilir.