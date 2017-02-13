13.02.2017 17:10:17

127 kişiye aynı daireyi satanlara 240'ar yıl hapis istemi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aynı daireyi 127 kişiye satarak yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen kişiler için 240'ar yıl h

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aynı daireyi 127 kişiye satarak yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen kişiler için 240'ar yıl hapis cezası istendi.Yaklaşık 3 yıl önce, Gaziemir'de tanınmış müteahhitler Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö.'nün yapımını başlatacağı daireler için vatandaşlar başvurdu. İddiaya göre, apartmanın yapılacağı alandaki gecekonduların bir kısmı yıkılmaya başlandı ve daire almak isteyenlere apartmanın yapılacağı yer gösterildi. Aylar geçmesine rağmen apartmanın temeli atılmadı. Daire satın alanlar müteahhitleri sıkıştırırken, aynı iş yerinde çalışan iki postacının aldıkları daire ile ilgili konuşmaları bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Postacılar, aynı dairenin kendilerine satıldığını anlayınca müteahhide ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Sonra sosyal paylaşım sitesinden başlarına gelen olayla ilgili grup kurup durumu anlattılar.MİLYONLUK VURGUNA 127 KİŞİ SUÇ DUYURUSU YAPTIAynı yerden daire alanlar, sosyal paylaşım sitesinden dolandırıldıklarını anlayınca avukat tutarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Mağdur olan 127 kişinin suç duyurusuyla cumhuriyet savcısı, Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. ile yanlarında çalışan Abdülkadir A. ve emlakçıda çalışan Canan B. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez görülen davaya tutuksuz yargılanan sanıklardan sadece Canan B. katılırken diğer sanıklar katılmadı. Duruşmaya sanık Canan B.'nin yanı sıra sanıkların avukatları, mağdur olan 35 kişi ile avukatları Mehmet Kozan, Mustafa Erdem Yavuz ve Ayşe Güçlü katıldı.Tutuksuz yargılanan sanık Canan B., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin emlakçıda çalışan olduğunu belirten Canan B., "Abdülkadir A.'nın yanında çalışıyordum. Bana satılacak daireleri söylüyordu, bende daireleri pazarlamasını yapıyordum. Ben kimseyi dolandırmadım" dedi.Mağdurlardan Gülsen Mermer, müteahhitlerin aynı daireyi birden çok kişiye satarak dolandırdığını ileri sürerek, "Müteahhitler 2013 yılında satışa başladı. Bizler dolandırıldığımızı 20 Aralık 2015 tarihinde anladık binaların yapılacağı arsada diğer mağdurlarla karşılaştığımızda anladık. Müteahhit ortadan kaybolunca herkes arsaya akın etti. Ortada satışı yapılan 24 daire var; ancak arsada bir sürü insan var. Herkesin elinde müteahhittin verdiği sözleşmeler var. Sözleşmeleri karşılaştırınca gerçek ortaya çıktı. Hüseyin P. isimli şahıs temelden ev yapma vaadiyle bizi kandırdı. 24 daireyi 123 kişiye sattı. 2016'da toplu halde yasal yollara başvurduk. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.Mağdurlar sanıklardan şikayetçi olduklarını, bazı daire zedelerin hastalık hastası olduğunu söyledi.TUTUKLAMA KARARI ÇIKTIMağdurların avukatları Mehmet Kozan, Mustafa Erdem Yavuz ve Ayşe Güçlü duruşmaya gelmeyen sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini istedi. İfadelerin ardından Yahya Kemal Akbaş başkanlığındaki mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, duruşmaya gelmeyen Hüseyin P., ortağı Selim Ö. ve Abdülkadir A. hakkında tutuklama kararı verdi. Hakim, duruşmayı nisan ayına erteledi.AVUKAT KOZAN: "ADALET YERİNİ BULACAK"Duruşma sonrası konuşan 78 mağdurun avukatı Mehmet Kozan, "Mahkeme heyeti talebimizi yerinde gördü. Duruşmaya gelmeyen üç sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Burada yüzlerce insan mağdur edildi. Bir çoğu bu olaydan dolayı hastalık hastası oldu. Sanıklar ise dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Er geç adalet yerini bulacak" şeklinde konuştu.Avukat Kozan, savcılığa 11 kişi hakkında şikayetçi olduklarını, Kemal K., Murat G., Mustafa B., Selma G., Sevgin S ve Caner A., hakkında takipsizlik kararı verildiğini, yaptıkları itiraz sonucu takipsizlik kararının kaldırıldığını ve bu kişiler hakkında da ayrı dava açılacağını ve bu dava dosyası ile birleştirileceğini söyledi.(Atakan Şen / İHA)