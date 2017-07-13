13.07.2017 16:05:03

125 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

Tekirdağ'da devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı ve bunlardan çoğunluğunun gözaltına alındığı bildirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde bu sabah düzenlenen operasyonlarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen aralarında memur, polis, öğretmen, esnaf ve çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 125 kişinin tamamının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.