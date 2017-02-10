10.02.2017 13:03:04

1207 Döşemealtı Kadın futbol takımı, Konak hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Kadınlar Futbol 1. ligi ekiplerinden 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın futbol takımı, İzmir Konak Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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Türkiye Kadınlar Futbol 1. ligi ekiplerinden 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın futbol takımı, İzmir Konak Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Samsun İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı maçını 6-0 gibi farklı skorla kazanarak moral depolayan Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı Pazar günü oynayacağı Konak Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.Kadın futbolunun derbisi olarak bilinen maç Pazar günü İzmir Atatürk stadyumu yan sahada 12,00'de başlayacak. Mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkacak olan 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın futbol takımında cezalı oyuncu bulunmazken dişi Ronaldinho olarak bilinen Kolombiyalı Lady sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Döşemealtı Belediyesi kadın futbol takımı Sportif Direktörü Hüseyin Türk maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ligin ilk yarısında rakibimizi kendi sahamızda mağlup etmeyi başarmıştık. Çok güçlü bir takım ve ezeli rakip. Dostluk içerisinde geçmesini planladığımız maçtan mutlak galibiyet alarak hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Lady bu hafta da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Bizim için büyük kayıp ancak tüm futbolcularım oldukça yetenekli Lady'nin yerini dolduracak güçteler. İzmir'den 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.