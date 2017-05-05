06.05.2017 10:04:30

120 kişilik koro 8 farklı dilde konser verdi

Tokat'ta orta okul öğrencilerden oluşan 120 kişilik koro 8 farklı dilde konser verdi.

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Tokat'ta orta okul öğrencilerden oluşan 120 kişilik koro 8 farklı dilde konser verdi.Tokat Karşıyaka Orta Okulunda 120 öğrenciden oluşan koro ekibi 8 farklı dilde konser vermek için yaklaşık 4 ay çalıştı. Öğrenciler aylar süren çalışmalarını 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında sahneledi. Türkçe başta olmak üzere İngilizce, Fransızca, Lazca, Arapça, Zazaca, Ermenice ve Azerice şarkıları seslendiren öğrencilerin parçalarına salonu dolduranlar eşlik etti. Öğrencilerin konseri izleyenlerden tam not aldı.Müzik öğretmeni Özal Ünsal Çekiç, öğrencilere müziğin evrenselliğini hissettirmek adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. 10 farklı dilde konser vereceklerini ama konser verecekleri salonun tadilat gireceği için 8 farklı dilde çalışma yapabildiklerini ifade eden Çekiç, "Çocukların zor bir şekilde öğreneceğini düşünüyordum. Ama doğru teknik kullanınca çocukların yapamayacağı bir şey olmayacağını anladım" dedi.