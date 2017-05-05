05.05.2017 12:46:47

12 yaşındaki çocuğu arkadaşı kazara vurmuş

Samsun'da sokakta top oynarken vurulduğunu söyleyen 12 yaşındaki çocuğun, arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulduğu ortaya çıktı.

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Samsun'da sokakta top oynarken vurulduğunu söyleyen 12 yaşındaki çocuğun, arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulduğu ortaya çıktı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki K.N., pompalı tüfekle sağ bacağından vurularak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, arkadaşları ile top oynarken kendisini motosikletle gelen kişinin vurduğunu ileri sürmüştü.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu yaralı çocuğun doğru söylemediğini tespit etti. Polisin yaptığı araştırma sonucu K.N.'nin arkadaşı T.B.Ç. (17) tarafından tüfekle oyun oynarken kazara vurulduğu ortaya çıktı.Olayla ilgili gözaltına alınan T.B.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.