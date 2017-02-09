09.02.2017 19:36:05

'12 Şubat'tan 15 Temmuz'a' belgeseli

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Filozof Medya Prodüksiyon Ajansı, '12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi' konulu özel belgesel hazırladı.

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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Filozof Medya Prodüksiyon Ajansı, '12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi' konulu özel belgesel hazırladı.Yönetmenliğini İbrahim Baykut'un, senaryosunu Mehmet Işık'ın yaptığı belgesel hakkında basın toplantısı düzenleyen Filozof Medya Prodüksiyon Ajans Yapımcısı Selim Işık, belgeselin 12 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi. "12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi" belgeselinin 30 dakikalık özel bir çalışma olduğunu kaydeden Işık, "12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi adlı belgeseli hazırlamaktaki amacımız, Sütçü İmam nezdinde Maraş'ın ve bu vesileyle Türkiye'nin kurtuluşuna vesile olan kahramanlarımızın, 15 Temmuz'da ülkemizin hainler tarafından işgaline karşı canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizin, Ömer Halisdemir'in, Niyazi Ergüven'in ve daha nice yiğitlerin kutlu duruşlarını sonraki nesillere aktarmaktır. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna kastedenlere karşı 15 Temmuz'da milletimizin verdiği onurlu, anlamlı cevabın her geçen gün daha bir coşkuyla verilmesi ve gelecek nesillere hakkıyla aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi teröre karşı milli seferberliğin hayata geçirilmesinden başka çaremiz yok. Benim milli seferberlikten anladığım, teröre karşı mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin işi olmadığıdır. Bizlerde birey olarak sorumluluklarımızın hakkını verdiğimizde, milletimizin hizmetinde olduğumuzda milli seferberlik anlamlı hale gelir. Daha iyi bir öğrenci, daha iyi bir memur, esnaf, tüccar ve siyasetçi olmak bizim vatan borcumuzdur. Hepimiz devletimizin ve milletimizin bize verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirmeliyiz. 12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi adlı bu belgesel çalışması da bu anlayışın sonucunda ortaya çıkmıştır" dedi.