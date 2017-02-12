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12 Şubat 2017 gazete manşetleri

12 Şubat 2017 gazete manşetleri

Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...





12 Şubat 2017 gazete manşetleri
12 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekleri ilk kez göreceksiniz... İşte ordu ordu kullanılan tüfekler!
Mutluluğun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde saklı
Mutluluğun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde saklı
Mutluluğun ve huzurun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki 40 ayette saklı. İşte o ayetler...
10 Şubat 2017 gazete manşetleri
10 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Futbolcuların çocukluk fotoğrafları
Futbolcuların çocukluk fotoğrafları
Ünlü futbolcuların çocukluk fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor...
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor...
Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hafif şiddetli yağmurlar etkili oluyor. Cumartesi günü ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar beklenirken Pazar ve Pazartesi İstanbul'da yağışların kara dönmesi bekleniyor.
4 büyüklerin yıldızları şimdilerde hangi takımda
4 büyüklerin yıldızları şimdilerde hangi takımda
Türkiye'nin 4 büyüğü olarak adlandırılan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'un kadrolarında bulunan futbolcular şimdilerde hangi takımda?
9 Şubat 2017 gazete manşetleri
9 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi
KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi
Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK ile Yüksek Öğretim Kurumu'nda 330 akademisyen ihraç edildi. İşte o akademisyenler...
Derbiye bilet bulamadılar, gece tırmanıp stada girdiler!
Derbiye bilet bulamadılar, gece tırmanıp stada girdiler!
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bilet bulamayan iki Beşiktaş taraftarı gece 04.00’te eski açık tribünden tırmanarak stada girdi.
Burnu aniden çürümeye başladı!
Burnu aniden çürümeye başladı!
Mikroorganizmalar kadının burnunda çürümeye yol açtı...
Gazete manşetleri (8 Şubat 2017)
Gazete manşetleri (8 Şubat 2017)
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...

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