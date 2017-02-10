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12. kez karşılaşacaklar
10.02.2017 10:18:21

12. kez karşılaşacaklar

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor ile toplamda 37, ligde ise 12

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor ile toplamda 37, ligde ise 12. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'e kötü başlayan ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle beraber yükselişe geçen Antalyaspor, 20. haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar bugüne kadar yeşil-beyazlı takımla toplamda 36 kez karşılaşırken, Süper Lig'de ise 12. kez karşı karşıya gelecek.

12. RANDEVU

Atiker Konyaspor ile Antalyaspor toplamda 36 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 11 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 36 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 28 gol atma başarısı yakalarken, yeşil-beyazlı takım ise 32 gol ile karşılık verdi.

KONYA'DA YEŞİL BEYAZLILAR ÜSTÜN

İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si Spor Toto 2. Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı ve 11'i Spor Toto Süper Lig karşılaşmasıydı. İki takım Konya'da ise toplamda 17 kez karşılaştı. Torku Konyaspor sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İki takım en son sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan lig maçında karşı karşıya geldi ve sahadan yeşil beyazlılar 3-1 üstün ayrıldı.

15 MAÇ 1-0 BİTTİ

Torku Konyaspor ile Antalyaspor arasında en çok skor 15 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 6 maç 2-0, 4'er maç 0-0 ve 1-1, 3 maç 2-1, 2 maç 3-1, 1'er maç da 3-0 ve 3-2 sona erdi.

MOTTA ÜLKESİNDE

Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçı öncesi geçtiğimiz hafta ligde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve ailevi nedenlerden dolayı ülkesi Brezilyaya giden Ramon Motta dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Kırmızı-beyazlı ekipte ligde gördükleri 3'er sarı kartla sınırda bulunan Danilo, Yekta Kurtuluş ve Sakıp Aytaç, Atiker Konyaspor maçında kart görmeleri halinde 21. haftada Antalya'da oynanacak olan Kardemir Karabükspor cezalı duruma düşecek.

GOL UMUDU ETO'O

Antalyaspor'un Kamerunlu golcü oyuncusu Samuel Eto'o, takımının yine en büyük gol silahı olacak. Kırmızı-beyazlı ekiple bu sezon 16 maça çıkan yıldız futbolcu Eto'o 8 gol atma başarısı elde etti. Eto'o, 8 golün yanı sıra takım arkadaşlarına da 3 gol pası vererek 11 gole direkt etkide bulundu. Antalyaspor'da dünyaca ünlü golcü oyuncudan sonra bir başka gol silahı ise 5 golü bulunan Deniz Kadah olacak. Deniz, 5 golün yanı sıra bir de asist yaptı.

MUHTEMEL 11

Atiker Konyaspor-Antalyaspor mücadelesi Pazar günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fornezzi, Celustka, Diego Angelo, Chico, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, Mustafa El Kabir, Deniz Kadah ve Samuel Eto'o."

(Adem Akalan / İHA)

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