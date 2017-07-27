27.07.2017 18:24:53

12 Dev Adam günün ilk idmanını tamamladı

2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, günün ilk çalışmasını tamamladı.



31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, günün çalışmasına kondisyoner İlker Belgutay yönetiminde ısınma hareketlerini başladı. Milliler, kısa süreli fundamental çalışmanın ardından başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde hücum düzenleri üzerine durdu.



5 Ağustos Cumartesi gününe kadar kampını sürdürecek olan ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde yine salonda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.