31.01.2017 18:04:08

12 aracı biçen sürücü tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına sebebiyet verdiği iddia edilen kamyon şoförü tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına sebebiyet verdiği iddia edilen kamyon şoförü tutuklandı.Olay, dün Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre, İstanbul istikametine giden Ekrem E. idaresinde ki 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonu henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkmış, önüne gelen 12 aracı altına aldıktan sonra durabilmişti. Kazada 41 UE 533 plakalı araçta bulunan Fatih Can(38) hayatını kaybederken diğer araçlarda bulunan 17 kişi yaralanmıştı.Meydana gelen kaza sonrasında kazaya sebebiyet olan 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonun şoförü Ekrem E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sürücü bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücü Ekrem E., "Taksirle adam öldürme ve yaralama suçundan" çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.(Kaan Kızıl/İHA)