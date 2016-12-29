29.12.2016 10:49:12

112 personeline Adli vakalarda delillere yaklaşım eğitimi verildi

Antalya'da 112 Acil Sağlık hizmetleri personeline 'Olay Yerlerinde Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi' verildi.

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Antalya'da 112 Acil Sağlık hizmetleri personeline "Olay Yerlerinde Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi" verildi.İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman personel tarafından "Olay Yerlerinde Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi" verildi. Eğitimi tamamlayan personele İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür'ün katılımıyla sertifika töreni düzenlendi.Sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, emniyet personeli ile sağlık personelinin birlikte uyum içinde çalışmasının çok önemli olduğunu söyledi. Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları bu çalışmanın devamının gelmesini temenni eden Hülür, tüm emniyet personelinin ilk yardım eğitimi alması için çalışmalar yaparak birlikte ortak projelerde yer almak istediklerini ifade etti.Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise insan sağlığı ile ilgili olan eğitimlerin çok önemli olduğunu, aynı olaya müdahale eden farklı uzmanların birbirlerinin işlerini tamamlamasının, olay yerinde iz ve delillerin yok olmamasının önemli olduğunu belirtti. Olay yerine ulaşan ilk müdahale ekiplerinin ister sağlık personeli olsun, ister polis olsun, isterse vatandaş olsun zaman zaman iz ve delilleri müdahale esnasında istemeden karıştırabildiklerini ifade eden Uzunkaya, ya da yeni izler bırakabildiklerini, bununda olayların çözümlenmesinin uzun sürmesine yada aydınlatılamamasına neden olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından Uzunkaya ve Hülür tarafından "Olay Yerlerinde Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi" alan Acil Sağlık Hizmeti Personeline katılım sertifikaları verildi.